Irānas Futbola federācijas prezidents netiek ielaists Kanādā uz FIFA kongresu
Irānas Futbola federācijas (FFIRI) amatpersonas, tostarp prezidents Mehdi Tadžs, nav ielaistas Kanādā, kur ceturtdien notiks Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) ikgadējais kongress.
Tadžam un vēl divām citām FFIRI amatpersonām Toronto lidostā atteikta uzņemšana Kanādā un anulētas pagaidu atļaujas "nepiedienīgas uzvedības dēļ pret imigrācijas amatpersonu", trešdien apstiprināja Kanādas ārlietu ministre Anita Ananda. "Tā nav mana personīgā lieta, bet, cik es saprotu, atļauja ir atsaukta. Tas nebija tīši, taču to lai skaidro ministre," sacīja Ananda, acīmredzot norādot uz imigrācijas lietu ministri Lēnu Diabu.
Tadžs ar kolēģiem ieradās Kanādā, lai piedalītos FIFA kongresā Vankūverā. Irānas mediji tikmēr vēsta, ka Tadžam vīza tika piešķirta pirmdien un ka viņš tika izraidīts no Kanādas otrdienas vēlu vakarā, jo bija saistīts ar Irānas Revolucionāro gvardi, kas Kanādā ir iekļauta teroristisko organizāciju sarakstā. "Lai gan privātuma likumu dēļ mēs nevaram komentēt atsevišķus gadījumus, valdība ir bijusi skaidra un konsekventa - Irānas Revolucionārās gvardes amatpersonas Kanādā nav uzņemamas, un tām nav vietas mūsu valstī," trešdien sacīja imigrācijas lietu ministres Diabas preses sekretāre Taūsa Aita.
FIFA ikgadējais kongress notiek dažas nedēļas pirms Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīra sākuma, ko kopīgi rīkos ASV, Kanāda un Meksika. Sagaidāms, ka pasākumā, kas sāksies ceturtdien, piedalīsies pārstāvji no visām 211 futbola vadības organizācijas federācijām. FIFA pagaidām nav atbildējusi uz lūgumu sniegt komentārus par Irānas statusu šajā pasākumā.
PK finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā, bet Irānas izlasei visas trīs apakšgrupas spēles paredzētas ASV. Neskatoties uz Irānas karu ar ASV un Izraēlu, irāņi paziņojuši, ka spēlēs turnīrā. Irānas puse iepriekš bija lūgusi FIFA pārcelt tās mačus uz Meksiku, taču vadošā futbola organizācija šo priekšlikumu noraidīja.
Irānas izlasei apakšgrupas spēles ar Jaunzēlandi un Beļģiju paredzētas Losandželosā, bet ar Ēģiptes valstsvienību - Sietlā. 2026. gadā PK finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.