Vācijas bundeslīgas vērtīgākā spēlētāja Marta Kamēlija Levinska turpmāk spēlēs Japānā
Latvijas volejbolistes Marta Kamēlija Levinska karjeru turpinās Japānā, sarunā ar Latvijas Volejbola federāciju (LVF) atklāja sportiste. Levinska otro sezonu pēc kārtas spēlēja Vācijas čempionātā un ar "Dresdner" šosezon izcīnīja sudraba godalgas. Latvijas volejboliste tika atzīta par Vācijas bundeslīgas vērtīgāko spēlētāju.
Viņa norādīja, ka uz divām aizvadītajām sezonām Drēzdenes komandā var atskatīties ar vislabākajām sajūtām.
"Es ļoti daudz iemācījos ne tikai kā spēlētāja, bet augu arī kā cilvēks. Tas noteikti nebija viegls posms, jo bija ļoti daudz spēļu, arī augsts sportiskais līmenis, tāpēc bieži vajadzēja kāpt sev pāri un meklēt veidos, lai uzlabotu savu spēli. Tas ļoti palīdzēja manā izaugsmē, tāpēc esmu pateicīga Drēzdenes kluba pārstāvjiem, kuri deva man šo iespēju," stāstīja sportiste.
Levinska atklāja, ka nākamajā sezonā spēlēs Japānā, taču pagaidām nenosauca konkrētu klubu, piebilstot, ka spēlēt Āzijā ir viens no viņas sapņiem.
"Domāju, ka tā ir iespēja gūt nenovērtējamu pieredzi, par ko man pašai ir liels prieks un tāds patīkams satraukums. Japānas līgā ir specifiski noteikumi, jo komandā var būt līdz trīs ārzemniecēm, no kurām laukumā vienlaikus drīkst būt tikai divas. Tā ir pavisam cita atbildība un loma šīm spēlētājām," teica volejboliste.
"Cik zinu, mēs būsim divas ārzemnieces. Arī tas man nav pierasts, jo parasti kluba sastāvā tieši ārzemnieču bijām vairāk. Tā būs pavisam jauna un nepierasta vide. Protams, kopā ar vietējo kultūru un volejbola stila īpatnībām Japānā," viņa turpināja.
Viņa piebilda, ka Latvijas izlases spēlētājas ārzemēs spēlēt mudinot valstsvienības galvenais treneris Daniele Kaprioti.
"Jo vairāk spēlētāju to dara, jo vairāk iespēju parādās nākamajām, jo parādās kontakti, mūsu volejbolistes parādās apritē, tā pamazām izcīnām savu vietu volejbola pasaulē," skaidroja Levinska.
Latvijas volejboliste pārcēlās uz Drēzdenes vienību no Turcijas čempionāta kluba "PTT Spor", bet iepriekš viņa spēlēja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) Arizonas Štata universitātes (ASU) komandā.