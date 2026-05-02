Latvijas hokejisti pirmajā pārbaudes spēlē sagrauj Slovākiju
Latvijas hokeja izlase sestdien Bratislavā aizvadīja pirmo no divām pārbaudes spēlēm ar Slovākiju, pārspējot mājiniekus ar 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).
Otrajā periodā pēc spēlētām trīs ar pusi minūtēm Latviju vadībā izvirzīja Oskars Lapinskis, bet nepilnu minūti vēlāk pārsvaru dubultoja Deniss Smirnovs. Turpinājumā trešdaļas vidū slovākiem vienus vārtus atguva Adams Sikora, taču perioda turpinājumā Latvijai divu vārtu pārsvaru atjaunoja Rūdolfs Balcers.
Trešajā trešdaļā savus otros vārtus mačā guva Lapinskis, un nedaudz vairāk kā četras minūtes līdz pamatlaika beigām 5:1 panāca Patriks Zabusovs.
Svētdien abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes spēli. Sagatavošanās posmu Latvijas izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību. Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases sastāvs pārbaudes spēlēs Slovākijā:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Niks Feņenko ("Mogo"/RSU), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice).