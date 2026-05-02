Ļebedevs izcīna 12. vietu "Grand Prix" pirmajā posmā
Latvijas motosportists Andžejs Ļebedevs sestdien Vācijas pilsētā Landshūtē izcīnīja 12. vietu pasaules spīdveja čempionāta jeb "Grand Prix" sezonas pirmajā posmā.
Ļebedevs savā pirmajā braucienā finišēja otrais, nākamajos divos braucienos ieņēma trešo vietu, ceturtajā braucienā ierindojās ceturtajā pozīcijā, bet pēdējā braucienā cīnījās par pirmo vietu, taču finišēja otrais. Latvijas motosportists pēc pamatsacensībās ierindojās 12. pozīcijā un neiekļuva pusfinālā.
Uzvaru pirmajā posmā izcīnīja polis Kacpers Vorina, kurš finālā, izvirzoties vadībā, ātri iekrāja pārsvaru pār konkurentiem un pirmo reizi karjerā uzvarēja "Grand Prix" posmā.
Otrajā vietā finišēja Daniels Bjūlijs no Lielbritānijas, pagājušās sezonas uzvarētājs polis Bartošs Zmarzliks bija trešais, bet ceturto vietu ieņēma brits Roberts Lamberts.
2026. gadā "Grand Prix" sezonā paredzēti desmit posmi, no kuriem astotais augusta sākumā norisināsies Rīgā, bet noslēdzošais sezonas posms septembra beigās paredzēts Polijā. Ļebedevs pagājušajā sezonā kopvērtējumā ierindojās sestajā pozīcijā, kamēr par čempionu sesto reizi karjerā kļuva polis Bartošs Zmarzliks.