Pasaules čempionāta hokejā laikā āra kafejnīcās varēs izvietot ekrānus un pārvietojamās dzērienu iekārtas
Balstoties uz iepriekšējo gadu veiksmīgo pieredzi, arī šogad, Pasaules čempionāta hokejā laikā, Rīgas pašvaldība atļaus uzņēmējiem izvietot āra kafejnīcās ekrānus un pārvietojamās dzērienu iekārtas jeb rolbārus.
Lielu sporta un kultūras pasākumu laikā televīzijas ekrānu un dzērienu iekārtu izvietošana vasaras terasēs ļauj kafejnīcu un restorānu īpašniekiem veiksmīgāk uzrunāt apmeklētājus. Tādā veidā arī rīdziniekiem un pilsētas viesiem ir iespēja kopīgi pulcēties un just līdzi sporta sacensību tiešraidēs.
Šā gada Pasaules čempionāts hokejā norisināsies no 15. maija līdz 31. maijam Šveicē. Tajā piedalīsies 16 valstu izlases. Pirmā spēle Latvijas vīriešu valstsvienībai notiks 16. maijā pret mājinieci Šveici.
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju kopīgi baudīt sporta sacensību norisi, pašvaldība neiebilst TV ekrānu un rolbāru izvietošanai āra kafejnīcās čempionāta laikā.
Jāņem vērā šādi nosacījumi – TV ekrāniem un rolbāriem ir organiski jāiekļaujas terases mērogā un zonā. Komerciāla reklāma ir aizliegta, atļauta tikai tiešā translācija, pieslēgumam jābūt tehniski drošam, visiem vadiem un kabeļiem ir jābūt nosegtiem ar nosegpaneļiem.
Tāpat pēc uzbūves ir jāsaņem tehniskās apsekošanas atzinums, kas apliecina, ka paredzētā iekārta un konstrukcija ir droša lietošanai un tiek ievērotas ražotāja noteiktās prasības ekspluatācijas laikā. Jāņem vērā, ka par izmantoto iekārtu un konstrukciju drošību uzbūves, demontāžas un ekspluatācijas laikā, kā arī ražotāja noteikto prasību ievērošanu ir atbildīgs pakalpojuma sniedzējs. Svarīgi pēc pasākuma norises nodrošināt tūlītēju demontāžu.