Latvijas izlases treniņnometnei pievienojas Grigals
Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņnometnei pievienojies vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals, vēsta Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Piektdien Rīgā ieradīsies arī uzbrucējs Sandis Vilmanis, kurš līdz pirmdienai trenēsies Daugavas ledus hallē, bet nākamnedēļ būs laukumā pēdējās pārbaudes spēlēs.
Tāpat ledus treniņus šajā nedēļas nogalē Rīgā sāks 20 gadus vecais vārtsargs Jānis Fecers un pieredzējušais aizsargs Oskars Cibuļskis, kuri abi nesen kļuva par Dānijas čempioniem.
Uz Slovākiju līdzi nedosies un treniņus Daugavas ledus hallē turpinās aizsargi Alberts Šmits un Arvils Bergmanis, kā arī uzbrucēji Mārtiņš Dzierkals un Renārs Krastenbergs.
Ar izlasi vairāk kopā netrenējas vārtsargi Bruno Brūveris un Nils Mauriņš.
Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un nākamās pārbaudes spēles aizvadīs 2. un 3. maijā izbraukumā ar Slovākijas valstsvienību. Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases sastāvs pārbaudes spēlēs Slovākijā:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Niks Feņenko ("Mogo"/RSU), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice).