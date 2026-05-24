Ukraina veikusi raķešu triecienu pa Kadirova bataljona "Akhmat" vienībām Kurskas apgabalā, izraisot smagus zaudējumus (18+)
"Telegram" kanāls "Exilenova" publicējis drona filmētu video, kur redzams trieciena moments un tā sekas. Pēc kanāla sākotnējām aplēsēm, Krievijas spēku zaudējumi bija aptuveni 60 bojāgājušie.
Iepriekš internetā jau parādījās kadri ar trieciena sekām, ko filmējis viens no Krievijas karavīriem. Tagad ir publicēts video ar faktisko uzbrukumu vienības koncentrācijas vietai.
Ukrainas un Čečenijas opozīcijas avoti iepriekš ziņoja par lielu triecienu objektam, kurā atradās "Akhmat" kaujinieki, lēšot, ka bojāgājušo skaits ir aptuveni 60. Oficiāla apstiprinājuma šai informācijai no Krievijas nav, jo tā nekad neapstiprina upuru skaitu.
Kadirova vienībām šī ir sāpīga epizode ne tikai zaudējumu dēļ. Krievijas propaganda jau sen reklamē "Akhmat" kā paraugvienību, taču praksē tās pozīcijas un izvietošanas vietas joprojām ir neaizsargātas pret Ukrainas triecieniem.
Uzbrukuma videoieraksta publiskošana ir svarīga tieši kā uzbrukuma mehānikas apstiprinājums: vispirms notika uzbrukums personāla grupai, pēc tam sekoja seku filmēšana un objektīva novērošana.