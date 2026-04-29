Šodien 21:24
"Es mīlu šos čaļus!" Latvijas U-18 hokeja izlases galvenais treneris Sorokins pēc mača ar ASV ļauj vaļu emocijām. VIDEO
Latvijas U-18 hokeja izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins pēc Latvijas hokejistu sensacionālās uzvaras pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā pār ASV izlasi ļāvis vaļu emocijām.
"Es mīlu hokeju. Mīlu šos čaļus. Mīlu to, ka varu pārstāvēt Latviju šādā līmenī," pēcspēles intervijā pauda Sorokins. "Šis ir kaut kas neiedomājams. Šis ir visgrūtākais līmenis, kur var apspēlēt Amerikas izlasi. Un to šie puiši ir panākuši."
"Tiešām no pirmās minūtes bija sajūta, ka mēs to varam izdarīt. Puiši lieliski pieturējās pie spēles plāna. Un realizācija šoreiz bija daudz labāka kā pirmajās spēlēs," uzsvēra treneris.
Jau ziņots, ka šodien, 29. aprīlī, sensacionālu cīņu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā aizvadīja Latvijas U-18 hokeja izlase, kas ar 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) pārspēja spēcīgo ASV izlasi un pirmo reizi vēsturē sasniedza pasaules čempionāta pusfinālu.
