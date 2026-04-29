FOTO: prezentēta izdevniecības "Rīgas Viļņi" veidotā grāmata par Latvijas sportistu sniegumu Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs

Grāmatas "Latvija Milānā-Kortīnā" prezentācija
Mūsu olimpiskajiem medaļniekiem – kamaniņu sportistei Elīnai Ievai Botai un šorttrekistam Robertam Krūzbergam klātesot, tirdzniecības centrā ‘Domina Shopping’ svinīgi aizvadīta izdevniecības "Rīgas Viļņi" veidotās grāmatas "Latvija Milānā-Kortīnā" prezentācija.
Pasākums pulcēja mūsu labākos sportistus, parasportistus, trenerus, atbalsta personālu, partnerus un sporta līdzjutējus, kas kopīgi atskatījās uz Ziemas Olimpisko un Paralimpisko spēļu pieredzi. Pasākums noritēja sirsnīgā un emocionāli bagātā atmosfērā, kurā tika izcelti Latvijas sportistu sasniegumi un neaizmirstamās emocijas, ko sportisti piedzīvoja Milānas-Kortīnas olimpiādē.
“Komandas darbs šajās spēlēs bija kā labi saskaņots mehānisms, kur katram zobratam ir sava izšķiroša nozīme. No sportistiem un treneriem līdz ārstiem, fizioterapeitiem, tehniķiem un administratīvajai komandai - ikviens ieguldīja savu darbu, lai kopējais process virzītos uz priekšu bez aizķeršanās. Tieši savstarpējā uzticēšanās un sadarbība ļāva sasniegt rezultātu, ar kuru šodien varam lepoties. Tāpēc ar lielu gandarījumu caurskatām paveikto un to, kas iemūžināts šajā foto un aprakstu grāmatā “Latvija Milānā-Kortīnā”,” pauda LOK prezidents Raimonds Lazdiņš.
Bet t/c “Domina Shopping” direktore Dina Bunce norādīja, ka “šogad Domina dzīvo olimpiskā ritmā". "Sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju esam kļuvuši par vietu, kur olimpiskais gars nav tikai simbolisks, bet reāli piedzīvojams un cilvēkus vienojošs. No Komanda Latvija olimpisko tērpu prezentācijas februārī līdz pat spēļu laikam, kad bijām vienīgā oficiālā kopā jušanas vieta Rīgā, šis ceļš mūs ir organiski aizvedis līdz šodienai – brīdim, kad Latvijas komandas stāsti ir arī vārda tiešā nozīmē iegrāmatoti. Īpašs prieks, ka tie tagad pieejami ikvienam arī tepat Dominā – pie mūsu nomniekiem Sportland un Jāņa Rozes grāmatnīcā. Tas vēlreiz apliecina mūsu attīstības virzienu: būt ne tikai iepirkšanās un izklaides vietai, bet arī platformai sabiedrībai nozīmīgiem notikumiem. Un šeit olimpiskais gars un šopings patiešām satiekas pavisam dabiski,” norādīja Bunce.
Grāmata apver spēļu būtiskākos notikumus - no atklāšanas ceremonijas, kas norisinājās vairākās vietās vienlaikus, līdz visu deviņu sporta veidu un 26 disciplīnu sacensībām, delegācijas ikdienai un Latvijas pārstāvju darbam citās delegācijās vai pozīcijās. Tika atspoguļoti arī paralimpisko sportistu stāsti, rezultāti un norises apraksti.
Grāmatas prezentācijas laikā tika godināti sportisti, kuri izcīnījuši augstus sasniegumus – kamaniņu sportiste Elīna Ieva Bota, šorttrekists Roberts Krūzbergs, para kērlinga sportisti Poļina Rožkova un Agris Lasmanis. Īpašs pasākuma brīdis bija medaļnieku sveikšana, kurā pirmo reizi sportisti saņēma Latvijas juvelierizstrādājumu zīmola GIVEN radītos “Komanda Latvija” sudraba kulonus ar trīs apzeltītām rotējošām zvaigznēm. Tās simbolizē vienotību, neatkarību un spēju sasniegt vairāk — vērtības, kas caurvij sportistu ceļu uz izcilību un ļauj Latvijas vārdam mirdzēt kā zvaigznei plašajā pasaulē. Kuloni tika pasniegti kā simboliska pateicība par viņu sasniegumiem un ieguldījumu Latvijas sportā.
Noslēgumā pasākuma dalībnieki kopīgi piedalījās foto mirklī un neformālā gaisotnē dalījās iespaidos par piedzīvoto Milānā-Kortīnā, vēlreiz uzsverot komandas vienotību un lepnumu par paveikto. Pasākums noslēdzās ar pateicību sadarbības partneriem un atbalstītājiem, kuri snieguši būtisku ieguldījumu gan grāmatas tapšanā, gan Latvijas sporta attīstībā kopumā.
Grāmata “Latvija Milānā- Kortīnā” nopērkama Sportland veikalos Dominā, Spicē un Alfā un Jāņa Rozes grāmatnīcu tīkla veikalos.
Komanda Latvija Milānas-Kortīnas Olimpiskajās spēlēs atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrija, Moller Auto, Lido, Sportland un Peak, tirdzniecības centrs Domina Shopping, airBaltic, Given, Dan John, Mission Latvija, Rīgas Brīvosta, Liepājas dome un Liepājas teātris, Portofino un Rāmkalni, kā arī ar mediju atbalstu no izdevniecības “Rīgas Viļņi”, SWH un Visual Media Group.