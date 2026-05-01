Fināls izpaliek - Latvijas U-18 hokejisti piekāpjas slovākiem un cīnīsies par bronzas godalgām
Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlase piektdien Trenčīnā pasaules čempionāta elites divīzijas pusfinālā ar rezultātu 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) zaudēja Slovākijai.
Sestdien spēlē par bronzas medaļām latviešu pretiniece būs Zviedrijas un Čehijas mača zaudētāja.
Elites divīzijas čempionāta labāko četriniekā Latvijas U-18 izlase iekļuvusi pirmo reizi.
Latvijas izlasē par labāko spēlētāju tika atzīts Henrijs Upenieks.
Vārtos Patriks Plūmiņš atvairīja 21 no 22 metieniem, bet latvieši pa pretinieku vārtiem meta 14 reizes.
Pēc pirmspēdējās spēles tika paziņoti arī Latvijas komandas trīs labākie spēlētāji visa turnīra gaitā - balvas saņēma Plūmiņš, Olivers Mūrnieks un Martins Klaucāns.
Pirmajā periodā Latvijas izlasei nebija bīstamu momentu pie pretinieku vārtiem, taču vienā no epizodēm pēc Adriana Kļaviņa metiena trāpīja pa pretinieku vārtsarga nūjas galu un lidoja secen mērķim. Lai gan latvieši perioda pēdējās minūtes lielākoties pavadīja savā aizsardzības zonā, pirmajā nogrieznī metienu skaits bija vienāds - 7:7.
Otrās trešdaļas sākumā Patriks Plūmiņš vairākās epizodēs neitralizēja pretinieku metienus. Mača vidū Latvijas izlase pirmo reizi spēlē nonāca mazākumā, kurā veiksmīgi aizsargājās, turklāt pēc tā Kristers Obuks netraucēts izdarīja bīstamu metienu pa Slovākijas izlases vārtiem. Slovāki ar vairākiem metieniem centās nogādāt ripu līdz vārtiem, un 17 sekundes pirms došanās pārtraukumā Mihals Jakubecs pie vārtu stūra iebakstīja to tīklā.
Perioda beigās aizsargs Tomass Erdmanis-Hermanis izvicināja dūres ar pretinieku, un abi tika noraidīti līdz spēles beigām.
Trešā perioda piektajā minūtē Latvijas izlase pirmo reizi mačā tika pie iespējas spēlēt vairākumā. Tajā uzreiz pēc iemetiena slovāki divatā izslidoja pret Latvijas izlases vārtiem, Plūmiņam glābjot komandu. Viena hokejista pārspēku neizdevās izmantot, un arī trešdaļas otrajā pusē latviešiem nesekmējās apdraudēt pretinieku vārtus.
Pamatlaika pirmspēdējās minūtes beigās Plūmiņš tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju, taču atspēlēties neizdevās.
Trešdien ceturtdaļfinālā Latvijas hokejisti ar 5:2 pārspēja vienaudžus no ASV, pirmo reizi vēsturē sasniedzot pusfinālu.
Tikmēr slovāki ceturtdaļfinālā ar 7:1 sagrāva Dāniju un iekļuva pasaules U-18 čempionāta labāko četriniekā ceturto gadu pēc kārtas. Iepriekšējos trīs turnīros Slovākijas hokejistiem nācās samierināties ar ceturto pozīciju.
Abas komandas tikās arī apakšgrupas mačā, kurā Latvija atzina Slovākijas pārākumu ar 2:5.
Citās A grupas spēlēs latvieši ar 0:6 zaudēja Kanādai, ar 0:2 piekāpās vienaudžiem no Somijas un ar 8:1 sagrāva Norvēģiju, apakšgrupā ierindojoties ceturtajā pozīcijā. Savukārt slovāki turnīra ievadā ar 2:1 pārspēja kanādiešus un ar 6:1 uzvarēja norvēģus un ar 4:5 pagarinājumā piekāpās somiem, kas neliedza ieņemt pirmo vietu grupā.
Ceturtdaļfinālā zviedri ar 4:2 bija pārāki pār Kanādu, bet čehi ar 2:1 apspēlēja Somiju.
Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas hokejisti pārbaudes spēlēs savā laukumā ar 5:2 un 8:3 pārspēja Poliju, bet pēc tam Bratislavā ar 0:3 atzina Vācijas pārākumu un ar 1:8 zaudēja Zviedrijai.
Galvenajam trenerim Oļegam Sorokinam izlasē asistē Herberts Vasiļjevs, Maksims Širokovs un Raimonds Vilkoits, bet par fizisko sagatavotību rūpējas Raivis Miezāns. Kā vārtsargu treneris šogad valstsvienībai pievienojies Edgars Masaļskis, kurš strādā arī ar Latvijas U-20 hokeja izlasi.
Pasaules jauniešu čempionāts elites divīzijā līdz 2. maijam norisinās Slovākijas pilsētās Trenčīnā un Bratislavā.
Latvijas U-18 izlase elites divīzijā spēlē kopš 2019. gada jeb astoto gadu pēc kārtas.
Latvijas U-18 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Kristers Plēpis ("Rīgas HS"), Patriks Plūmiņš ("Zemgale/LBTU"), Iļja Ņikitins (Filadelfijas "Rebels", NAHL);
aizsargi - Tomass Erdmanis-Hermanis, Herberts Laugalis, Markuss Saviels (visi - "Rīgas HS"), Oskars Lūks (Mikeli "Jukurit", Somija), Ričards Lisovskis ("Lukko", Somija), Adrians Kļaviņš ("Borlange HF", Zviedrija), Edgars Laganovskis ("Atlantic Coast Academy", ASV), Sanders Krūmiņš ("Young Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kristers Obuks, Stefans Rots, Dāvids Daņilovs, Kārlis Tamenieks (visi - "Rīgas HS"), Olivers Mūrnieks (Sentdžonsas "Sea Dogs", QMJHL), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL), Magnuss Avotiņš (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Ričards Rutkis (Ņūdžersijas "Rockets", ASV), Emīls Brakše (Klīvlendas "Barons", ASV), Henrijs Upenieks ("KooKoo", Somija), Ernests Krūmiņš (Turku TPS, Somija), Daniels Reidzāns ("Biel", Šveice), Andrejs Losāns ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Davids Tarvids ("Plzen", Čehija).