“Lielākais darījums, kādu esam noslēguši” - Džošua un Fjūrijs vienojas par cīņu
Lielbritānijas smagsvaru bokseri Entonijs Džošua un Taisons Fjūrijs noslēguši vienošanos par dueli, pirmdien paziņoja Džošua promouteris Edijs Hērns.
Bijušais smagsvaru pasaules čempions Džošua, kurš pagājušā gada nogalē iekļuva autoavārijā, šī gada jūlijā atgriezīsies ringā un Saūda Arābijā spēkosies ar albānieti Kristianu Prengu.
Hērns pavēstīja, ka pēc cīņas ar Albānijas bokseri Džošua nākamais duelis paredzēts tieši ar Fjūriju.
"Tas ir lielākais darījums, kādu mēs jebkad esam noslēguši, bet, kas vēl svarīgāk, tas ir darījums, par ko mēs vienmēr esam sapņojuši. Entonija Džošua karjerā gaidāms nozīmīgākais gads - atgriešanās ir sākusies," izcēla Hērns.
Pagaidām nav zināms ne cīņas norises datums, ne vieta, taču paredzams, ka tā tiks aizvadīta novembrī un tiešraidē tā tiks pārraidīta "Netflix" platformā.
Fjūrijs aprīlī atgriezās ringā pēc vairāk nekā gadu ilga pārtraukuma un pārspēja krievu Arslanbeku Mahmudovu. Viņš kopš 2008. gada 38 cīņās ir svinējis 35 uzvaras un reizi cīnījies neizšķirti, 24 cīņās uzvarot ar nokautu.
Tikmēr 36 gadus vecais Džošua karjerā uzvarējis 29 no 33 cīņām, 26 no tām noslēdzot ar nokautu. Amatiera karjerā 2012. gadā Džošua kļuva par Londonas olimpisko spēļu čempionu.