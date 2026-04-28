Latvijas hokeja izlasei pievienojas divi no potenciālajiem līderiem
Latvijas vīriešu hokeja izlasi papildinājuši uzbrucēji Rūdolfs Balcers un Mārtiņš Dzierkals, otrdien ziņo Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Balceram noslēgusies sezona Šveices augstākajā hokeja līgā (NL), kur viņa pārstāvētā Cīrihes "Lions" komanda pusfinālā piekāpās "Davos", bet Dzierkals pabeidzis sezonu Čehijas ekstralīgā, ar savu vienību Prāgas "Sparta" pusfinālā piekāpjoties "Pardubice".
Balcers šosezon NL regulārajā čempionātā 34 spēlēs sakrāja 26 (14+12) punktus, bet deviņos izslēgšanas mačos tika pie vēl pieciem (2+3) punktiem. Tikmēr Dzierkals šajā sezonā Čehijas čempionātā 50 mačos tika pie 15 (7+8) punktiem, bet "play off" turnīrā 19 spēlēs sakrāja četrus (2+2) punktus.
29 gadus vecais Balcers līdz šim Latvijas izlasi pārstāvējis piecos pasaules čempionātos un šī gada olimpiskajās spēlēs, bet viņa vienaudzis Dzierkals - sešos čempionātos un pēdējās divās Olimpiādēs.
Latvijas hokeja izlases kandidāti:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Niks Feņenko ("Mogo"/RSU), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija);
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas
Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un nākamās pārbaudes spēles aizvadīs 2. un 3. maijā izbraukumā ar Slovākijas valstsvienību. Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Latvijas izlase spēlēs B grupā Cīrihē, kur pretiniekos būs Kanāda, Somija, Šveice, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija.