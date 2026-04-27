Sandis Vilmanis palīdzēs Latvijas hokeja izlasei pasaules čempionātā
Latvijas vīriešu hokeja izlasi pēc sezonas noslēgšanas Ziemeļamerikā papildinās uzbrucējs Sandis Vilmanis, ziņo Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Jau vēstīts, ka Vilmaņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers" komandu sestdien piedzīvoja zaudējumu Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa izcīņas pirmās kārtas izšķirošajā, trešajā spēlē.
Šosezon Vilmanis 48 AHL pamatturnīra spēlēs guva 17 vārtus un atdeva 21 rezultatīvu piespēli, ar 38 punktiem būdams komandas trešais rezultatīvākais hokejists. Vidēji spēlē viņam bija 0,79 punkti, kas bija labākais rādītājs starp "Checkers" pastāvīgajiem spēlētājiem. Savukārt Kaldera kausā viņam trīs spēlēs viens precīzs metiens.
22 gadus vecais Vilmanis šajā sezonā debitēja arī Nacionālajā hokeja līgā (NHL), kur iepriekšējo divu gadu Stenlija kausa ieguvējas un latviešu aizsarga Uvja Balinska pārstāvētās Floridas "Panthers" rindās aizvadīja 19 spēles un sakrāja piecus (3+2) punktus.
Kā ziņo LHF, Vilmanis izlases rindas papildinās, līdzko būs nokārtotas visas formalitātes ar "Panthers" komandu.
Šajā pavasarī Sandis Vilmanis palīdzēs Latvijas izlasei pasaules čempionātā. Šobrīd vēl tiek kārtotas nepieciešamās formalitātes ar viņa pārstāvēto klubu, pēc kuru pabeigšanas spēlētājs oficiāli pievienosies komandai.— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) April 27, 2026
Vilmanis līdz šim Latvijas izlasi pasaules čempionātos nav pārstāvējis, taču šogad valstsvienības rindās spēlēja Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs.
Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un nākamās pārbaudes spēles aizvadīs 2. un 3. maijā izbraukumā ar Slovākijas valstsvienību. Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Latvijas izlase spēlēs B grupā Cīrihē, kur pretiniekos būs Kanāda, Somija, Šveice, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija.