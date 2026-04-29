Krievu un baltkrievu bokseriem ļaus iziet ringā kā "neitrāliem" sportistiem
Agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas bokseri turpmāk varēs piedalīties starptautiskās sacensībās neitrālo sportistu statusā, otrdien pavēstīja Pasaules boksa savienība ("World Boxing").
Krievijas un Baltkrievijas bokseri un atbalsta personāls nedrīkstēs piedalīties "World Boxing" sacensībās ar karogiem, uniformām vai valsts himnām. Viņiem arī jābūt apstiprinātiem pārbaudes procesā, lai pārliecinātos, ka viņi nav atbalstījuši karu Ukrainā vai nav saistīti ar Krievijas armiju.
"World Boxing" pārraudzībā atrodas amatieru jeb olimpiskais bokss. "World Boxing" organizācija tika izveidota 2023. gadā kā alternatīva Starptautiskajai boksa asociācijai (IBA), kas tajā gadā saņēma bezprecedenta sodu - pastāvīgu aizliegumu piedalīties olimpiskajā kustībā.
Pēdējos gados IBA lielā mērā ignorēja pret Krievijas un Baltkrievijas sportistiem vērstos stingros noteikumus visos sporta veidos, ļaujot viņiem no 2023. gada sacensties ar savu valstu karogiem un simboliem. "World Boxing" organizāciju 2025. gada februārī provizoriski atzina Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK), kas pēc IBA izraidīšanas vadīja olimpiskos boksa turnīrus Tokijā un Parīzē. Mēnesi vēlāk bokss tika oficiāli apstiprināts kā daļa no Losandželosas olimpisko spēļu programmas.
"World Boxing" pakāpeniski ir pievienojušās gandrīz visu valstu federācijas, un pagājušajā mēnesī tai pievienojās arī Krievijas un Baltkrievijas federācijas. Ukrainas Boksa federācija organizācijai pievienojās pagājušajā gadā.
Pērn par "World Boxing" prezidentu tika ievēlēts bijušais pasaules čempions vidējā svarā un 2004. gada olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs Genādijs Golovkins no Kazahstānas. Patlaban "World Boxing" apvieno 168 nacionālās federācijas.