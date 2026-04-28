Kaspara Kambalas bijusī sieva Džesika, komentējot Jauns.lv rakstu, Latvijas basketbola leģendu nodēvē par narkomānu un noziedznieku
"Es zināju jau tad, kad mūsu dēlam bija septiņi gadi, ka narkotikas vienmēr būs viņa pirmā izvēle, pat salīdzinot ar manu paša bērnu," tā par sportistu, aktieri un šovu zvaigzni Kasparu Kambalu saka viņa bijusī sieva Džesika.
Portāls Jauns.lv šodien publicēja rakstu, kurā rakstīts, kā Kaspars Kambala nespēj valdīt emocijas, runājot par bijušās sievas Džesikas paustajām apsūdzībām. Un soctīklā "Facebook" šo rakstu komentējusi Džesika pati, Kambalam veltot ne pārāk glaimojošus izteicienus. Džesika ne tikai apgalvo, ka "narkotikas vienmēr būs viņa pirmā izvēle", bet uzskata, ka Kasparu "izseko FEDERĀLĀ VALDĪBA".
Pēc tam, kad klajā nāca ziņa, ka Īrijā par narkotiku kontrabandu aizturēts bijušā Latvijas izlases basketbolista, tagad šovu zvaigznes Kaspara Kambalas dēls - 22 gadus vecais basketbolists Kristaps Andželo Kambala -, Džesika žurnālam "Kas Jauns" stāstīja vairākas epizodes no savas dzīves un dalījās atmiņās par 12 gadu ilgo kopdzīvi ar dēla tēvu Kasparu Kambalu, kura uzvārdu viņa joprojām ir izvēlējusies paturēt.
Apburošais latviešu akcents un dēla piedzimšana
Džesika un Kaspars iepazinās tālajā 1997. gadā un bija kopā 12 gadus. Viņa atceras, ka pirmā tikšanās notika autogrāfu parakstīšanas pasākumā. Toreiz Džesika bija viena no konkursa "Miss Black Nevada" dalībniecēm, savukārt Kaspars spēlēja basketbolu "UNLV Running Rebels" komandā. “Pēc tam mēs atkal nejauši satikāmies bibliotēkā. Mani ļoti apbūra viņa akcents un stāsti par Latviju, komunismu, viņa ceļu uz Ameriku un nākotnes mērķiem. Viņš bija patīkama atšķirība no tipiskajiem amerikāņu puišiem,” atceras Džesika.
Viņu dēls Kristaps Andželo piedzima 2004. gadā Madridē, Spānijā. Džesika stāsta, ka dzemdības svešā valstī bija biedējoša pieredze, taču prieks par dēla piedzimšanu bijis milzīgs. “Kad Andželo piedzima, Kaspars sāka raudāt un teica, ka tas ir brīdis, kad viņš savā dzīvē ir bijis vistuvāk Dievam.” Džesika ar siltumu atceras arī dēla pirmos dzīves gadus. “Tie bija absolūti brīnišķīgi. Viņš vienmēr smaidīja un smējās, skrēja pa laukumu, mēģināja noķert basketbola bumbas un apskāva cilvēkus. Viņš bija ļoti mīlošs, ziņkārīgs bērns ar lielu sirdi,” saka mamma.
Ģimenes dzīve basketbolista karjeras dēļ ritēja dažādās valstīs – viņi dzīvoja Lasvegasā, Ņujorkā, Stambulā, Kazaņā un Madridē. Latvijā Džesika ar dēlu pēdējo reizi bijusi 2007. gadā (neskaitot Kaspara brāļa Kristapa bēres). Viņa piebilst, ka Kaspara ģimenei nav finansiālu iespēju apciemot viņus Amerikā.
Kā Andželo nonāca cietumā
Pēc mammas teiktā, Andželo aizturēts ceļojuma laikā pa Eiropu. Viņš kopā ar bērnības draugu – cilvēku, kuru pazīst kopš astoņu gadu vecuma un ar kuru kopā spēlējis basketbolu, – devās apskatīt vairākas valstis, pirms atgriezties koledžā. “Viņam bija tikai mugursoma un basketbola soma. Draugs palūdza viņam paņemt līdzi vienu no savām somām. Soma bija aizslēgta, un Andželo tajā neieskatījās,” atstāsta Džesika. Viņa uzsver, ka tieši tas palīdzēja arī tiesā – Andželo pirkstu nospiedumi somas iekšpusē netika atrasti. Abi jaunieši lidoja ar dažādiem reisiem. Andželo lidostā ieradās pirmais un gaidīja draugu. “Medijos tika teikts, ka viņš izskatījās aizdomīgs, bet patiesībā viņš vienkārši nezināja, kur doties, un gaidīja savu draugu,” viņa stāsta. Somā tika atrasta marihuāna lielā daudzumā.
Jaunietim draudēja 10 gadi cietumā
Sākotnēji Andželo draudēja līdz pat desmit gadiem cietumā. Tiesnese tomēr ņēma vērā vairākus apstākļus. Tika iesniegtas desmitiem raksturojuma vēstuļu no Amerikas Savienotajām Valstīm. Labas rekomendācijas sniedza gan viņa skola, gan vietējās institūcijas. “Vispirms sodu samazināja līdz sešiem gadiem, bet vēlāk – ņemot vērā viņa vecumu, raksturu un to, cik daudz viņš jau ir zaudējis, – līdz trīsarpus gadiem,” stāsta Džesika. Īrijā šāds sods praktiski nozīmē apmēram 15 mēnešus cietumā. Ņemot vērā, ka Andželo jau izcietis 11 mēnešus un saņēmis papildu soda samazinājumu par priekšzīmīgu uzvedību, viņš varētu tikt atbrīvots jau augustā.
Dzīve cietumā
Mamma dēlu cietumā apmeklējusi sešas reizes. Viņa uzsver, ka Andželo turpina uzvesties priekšzīmīgi. “Viņš brīvprātīgi strādā Sarkanajā Krustā, jau ir saņēmis divas balvas un ir savas nodaļas pārstāvis. Viņam ir piešķirts papildu soda samazinājums par labu uzvedību,” viņa stāsta. Džesika arī uzsver, ka viņas dēls nekad nav bijis konfliktā ar likumu. “Viņš pat nekad nav saņēmis sodu par ātruma pārsniegšanu. Skolā viņš bija gada sportists un saņēmis vairākas balvas par sabiedrisko darbu.”
Attiecības ar tēvu
Runājot par dēla attiecībām ar tēvu, bijušo basketbolistu Kasparu Kambalu, Džesika neslēpj, ka tādu faktiski nav. “Kaspars mīlēja savu dēlu – to es atzīstu. Pirmos četrus gadus Andželo viņam bija pilnīgi viss,” viņa saka. Taču vēlāk, pēc viņas teiktā, sportista dzīvē ienākušas narkotikas un citas problēmas. “Viņš ar narkotikām cīnās jau pēdējos 18 gadus. Viņš nav bijis daļa no Andželo dzīves kopš brīža, kad viņam bija četri gadi. Viņš viņu nav atbalstījis ne mentāli, ne finansiāli, ne fiziski.” Džesika piebilst, ka Kaspars Kambala nav redzējis savu dēlu kopš viņa četru gadu vecuma. Tomēr viņa arī atzīst, ka Andželo ir viņa vienīgais bērns. “Man nav šaubu, ka viņš mīl Andželo, bet viņš viņu nepazīst.” Vienlaikus viņa atklāj, ka viņu pašu savulaik ar Kasparu saistījusi ļoti spēcīga mīlestība. “Viņš ļoti mīlēja mani – viņam pat bija divi tetovējumi ar manu vārdu uz ķermeņa,” atceras Džesika. “Viņš mīlēja savu ģimeni. Bet, kad viņa dzīvē ienāca narkotikas un ātrais dzīvesveids, viss mainījās,” viņa saka.
Tomēr, pēc Džesikas teiktā, viņas dēls uztur kontaktu ar savu vecmāmiņu un tēvoci – Kaspara māti Elitu Grāvi un brāli Andi Kambalu. Attiecības neesot ļoti ciešas, taču starp viņiem joprojām ir siltums. “Kad viņš domā par Latviju, viņš visvairāk vēlas redzēt savu vecmāmiņu. Viņš viņu ļoti mīl,” saka Andželo mamma. Elita un Andis bijuši arī tie, kas savlaicīgi zinājuši par dēla situāciju. “Es uzskatīju, ka viņi to ir pelnījuši zināt, jo viņi patiesi rūpējas par Andželo,” skaidro Džesika.
Mammas dzīve pēc šķiršanās
Pēc šķiršanās Džesika koncentrējusies uz darbu un dēla audzināšanu. Viņa stāsta, ka savas karjeras pamatus patiesībā ielika jau laikā, kad palīdzēja veidot Kaspara publisko tēlu. “Es rakstīju viņa runas, organizēju pasākumus un sazinājos ar uzņēmumiem, lai popularizētu viņa vārdu. Jau pirmajā pusotrā gadā sapratu, ka man tas ļoti labi padodas, – tā arī izveidoju pati savu karjeru.” Šobrīd Džesika strādā mārketingā un ir viceprezidente uzņēmumā "Noble". Taču viņa uzsver – neatkarīgi no profesionālajiem sasniegumiem viņas dzīves centrā vienmēr bijis dēls.
Andželo pats par notikušo
Savā paziņojumā Kristaps Andželo Kambala atklāti runā par situāciju, kurā nonācis, uzsverot, ka viņam ir svarīgi, lai cilvēki saprastu patiesību – viņa atrašanās cietumā nav saistīta ar narkotiku lietošanu. “Vispirms vēlos pateikt, ka situācija, kurā šobrīd atrodos, nav tāpēc, ka es lietotu narkotikas,” uzsver Kristaps Andželo Kambala. “Es nelietoju nekāda veida narkotikas. Es pat nesmēķēju marihuānu un nelietoju alkoholu.” Viņš nevēlas, lai cilvēki notikušo automātiski sasaista ar viņa tēva pagātnes problēmām. “Es zinu, ka cilvēki mēģinās to saistīt ar mana tēva dēmoniem un viņa rīcību, taču tas nekādā veidā nav saistīts. Mans tēvs mani neuzaudzināja un nav bijis manā dzīvē, kopš man bija četri gadi,” saka jaunietis. “Es nelietoju narkotikas tieši tāpēc, ka esmu redzējis, ko tās ir nodarījušas manam tēvam un viņa dzīvei.”
Runājot par notikušo, jaunietis atzīst, ka viss sākās kā parasts ceļojums. Būdams nedaudz vairāk nekā 21 gadu vecs, viņš vēlējās apskatīt Eiropu. Tomēr brauciena laikā viņš pieļāvis liktenīgu kļūdu cilvēku vērtēšanā, uzticoties savam ilggadējam draugam. Par šo kļūdu tagad nākas maksāt, tomēr – “kas mēs būtu par cilvēkiem, ja neuzticētos saviem tuvākajiem draugiem?”. Andželo uzsver, ka šī pieredze ir tikai viens posms viņa dzīvē un tā nenosaka, kas viņš ir kā cilvēks. Viņš norāda, ka pat viņa tēva dzīve pierāda – cilvēks var piedzīvot kritumus un tomēr mēģināt atkal celties kājās.
Taču visvairāk jaunieti sāpinot tas, ka šī situācija ietekmējusi cilvēkus, kuri viņam ir svarīgi. “Mana lielākā nožēla šajā situācijā ir tā, ka man bija jāierodas koledžā, bet es tur neierados. Es pievīlu daudzus cilvēkus – visvairāk savu mammu,” viņš atzīst. Andželo īpaši izceļ savas mammas lomu šajā laikā, sakot, ka viņa visu šo gadu bijusi viņa lielākais balsts un nepārtraukti cīnījusies par viņu. “Varbūt pasaulei tas ir tikai stāsts vai interesanta ziņa, ko izlasīt, bet man tā ir mana dzīve,” viņš saka. Jaunietis piebilst, ka no šīs pieredzes guvis arī ļoti smagu, bet svarīgu mācību. “Ja es savā dzīves ceļā varu kādam kaut ko iemācīt, tad tas ir šis – tikai tāpēc, ka kāds ir bijis tavā dzīvē daudzus gadus, vēl nenozīmē, ka viņam var uzticēties.”
Skats nākotnē
Par spīti notikušajam, Andželo mamma Džesika ir pārliecināta, ka šis dzīves posms neiznīcinās viņas dēla nākotni. Viņa uzsver, ka dēls vienmēr bijis mērķtiecīgs, sportisks un sabiedriski aktīvs jaunietis. Pēc mammas teiktā, basketbols joprojām ir viena no Andželo lielākajām kaislībām. Viņš to spēlējis jau kopš bērnības, guvis vairākas balvas skolā un ticis atzīts par gada sportistu. Tāpēc ģimene ir pārliecināta, ka arī nākotnē viņš varēs atgriezties laukumā. “Basketbola vidē Amerikā visi zina, ka Andželo nelieto narkotikas,” saka Džesika. Runājot par nākotni, Andželo vēlas atgriezties studijās, turpināt sportot un atgūt to dzīves ritmu, kas tika pārtraukts pēc aresta. Viņa mamma uzsver – šī pieredze viņam kļūs par smagu, bet vērtīgu dzīves mācību.
Ģimenei svarīga ir arī saikne ar Latviju. Lai gan Andželo lielāko dzīves daļu pavadījis ārpus Latvijas, viņš joprojām izjūt saikni ar tēva dzimteni. “Kad Andželo runā par Latviju, viņš vienmēr piemin savu vecmāmiņu. Viņš ļoti vēlas viņu satikt,” stāsta Džesika. Viņa arī cer, ka jau tuvāko mēnešu laikā dēls varēs atgriezties mājās, atjaunot studijas, turpināt sportot un sākt jaunu dzīves posmu.
