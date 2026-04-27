Aļona Ostapenko zaudē Madrides "WTA 1000" turnīra trešajā kārtā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko svētdien piedzīvoja zaudējumu Madrides "WTA 1000" turnīra vienspēļu trešajā kārtā.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 40. vietā un turnīrā izsēta ar 21. numuru, ar 6-4, 4-6, 4-6 zaudēja Austrijas pārstāvei Anastasijai Potapovai (WTA 56.).
Par trešās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnīja 65 WTA vienspēļu ranga punktus.
Ostapenko no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā ar rezultātu 6-2, 7-5 pārspēja šveicieti Simonu Valtertu (WTA 97.).
Potapova zaudēja šī turnīra kvalifikācijas otrajā kārtā, taču tika pie iespējas spēlēt pamatturnīrā. Turklāt arī viņai pirmā kārta bija brīva, bet otrajā Potapova ar 6-3, 6-1 guva virsroku pār ķīnieti Džanu Šuai (WTA 65.).
Ostapenko pagājušajā nedēļā kā 2025. gada Štutgartes "WTA 500" turnīra uzvarētājai bija jāaizstāv 500 ranga punkti, taču viņa zaudēja jau pirmajā mačā un tādējādi piedzīvoja kritumu rangā. Viņa šosezon izcīnījusi 11 uzvaras 21 mačā.
Ostapenko pārī ar Erinu Rutlifu sacentās arī dubultspēlēs, kurās Latvijas un Jaunzēlandes duets izsēts ar ceturto numuru un zaudēja pirmajā kārtā.Turnīrs Madridē māla seguma kortos norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām.