PSG ar hokeja cienīgu rezultātu pārspēj "Bayern" Čempionu līgas pusfināla pirmajā spēlē
Parīzes "Saint-Germain" (PSG) futbolisti otrdien UEFA Čempionu līgas pusfināla pirmajā mačā izcīnīja minimālu uzvaru, pirms atbildes spēles iekrājot vienu vārtu pārsvaru. PSG savā laukumā ar 5:4 (3:2) pārspēja Minhenes "Bayern".
Viesi izvirzījās vadībā 17. minūtē, kad 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Harijs Keins.
Aptuveni septiņas minūtes vēlāk laukuma saimnieki panāca neizšķirtu, kad Hviča Kvarchelija veiksmīgi ierāvās soda laukumā un pārspēja viesu vārtsargu, bet 33. minūtē parīziešus vadībā izvirzīja Žuāu Nevešs.
Četras minūtes pirms pirmā puslaika beigām Maikls Olisē atjaunoja līdzsvaru uz rezultāta tablo, taču kompensācijas laikā uz "Bayern" vārtiem tika nozīmēt 11 metru soda sitiens, kuru precīzi izpildīja Usmans Dembelē, atgūstot PSG vienu vārtu pārsvaru.
Otrā puslaika ievadā PSG guva divus vārtus divu minūšu nogrieznī, viesu vārtsargu pārspējot Kvarchelijam un Dembelē, un panāca 5:2.
Turpinājumā pēc Džošua Kimiha brīvsitiena Dajots Upamekano raidīja bumbu Parīzes vienības vārtos ar galvu un, un vēl trīs minūtes vēlāk PSG vārtsargu pārspēja Luiss Diass, samazinot mājinieku pārsvaru līdz minimumam.
Atbildes spēle paredzēta nākamnedēļ trešdien, un uzvarētāja divu maču summā sasniegs finālu.
Trešdien otrā pusfinālā "Atletico" spēkosies ar "Arsenal".
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".