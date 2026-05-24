Pasaulslavena teātra aktieris Sanktpēterburgā uz ielas iešauj sejā mazam muzikantam
Pasaulslavenā Krievijas teātra aktieris Sanktpēterburgā uz ielas sašāvis mazu puiku. Jau pats fakts ir gana briesmīgs, taču aktiera motivācija izrādījās vēl šķebinošāka.
38 gadus vecais Marijas teātra aktieris Aitžans Smagulovs netālu no teātra ēkas pa logu izšāvis uz 11 gadus vecu zēnu, kurš uz ielas spēlējis saksofonu. Lode puikam trāpījusi vaigā.
Vietējos medijos vēsta, ka ļaundari esot kaitinājusi puikas spēlētā mūzika, un no sava dzīvokļa loga viņš izšāvis uz muzikantu ar pneimatisko pistoli.
Zēnam visa seja bija asinīs. “Puika nekādu skaņu neizdvesa, nekliedza, neraudāja. Viņš vienkārši stāvēja šoka stāvoklī,” notikušo aprakstīja kāda aculieciniece.
Pirmo palīdzību puikam snieguši teātra darbinieki, kuri izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību. Slimnīcā zēnam veikta operācija, lode izņemta, viņa dzīvībai briesmas vairs nedraud. Šāvējs arestēts.
Cietušā tēvs ir pārliecināts, ka šāvējs tīšām tēmēja bērnam sejā. “Tiešā tēmējumā šāva no loga. Ja trāpītu par centimetru sānis, varēja izšaut aci vai vispār nogalināt,” viņa sašutušais tēvs izteicās izdevumam “Fontanka”.
Savukārt daudzus komentētājus izbrīnījis Krievijas Iekšlietu ministrijas oficiālās pārstāves Irinas Volkas paziņotais, ka pret šāvēju ierosināta krimināllieta par huligānismu. Daudzi notikušo uztvēruši kā slepkavības mēģinājumu vai vismaz smagu miesas bojājumu nodarīšanu.