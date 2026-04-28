Kūpers Flegs sīvā cīņā pārspēj bijušo komandas biedru un tiek atzīts par NBA labāko debitantu
Par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) aizvadītās sezonas labāko debitantu atzīts Kūpers Flegs no Dalasas "Mavericks" komandas.
19 gadus vecais Flegs šosezon regulārajā čempionātā piedalījās 70 spēlēs, vidēji izceļoties ar 21,0 punktu, 6,7 izcīnītām bumbām zem groziem, 4,5 rezultatīvām piespēlēm un 1,2 pārtvertām bumbām.
Flegs ir pirmais NBA debitants kopš Maikla Džordana 1984./1985. gada sezonā, kurš visos šajos četros rādītājos jau pirmajā gadā ir bijis komandas līderis.
Mediju balsojumā Flegs ieguva 412 punktus (56 pirmās vietas no 100), kamēr otrajā vietā palika viņa bijušais komandas biedrs Djūka universitātes komandā Rons Knepels no Šarlotas "Hornets", kurš tika pie 386 punktiem (44 pirmās vietas).
26 punktu atstarpe starp pirmo un otro vietu ir otra mazākā kopš šāda balsojuma formāta izveidošanas 2002. gadā. Tikai 15 punktus 2022. gada balsojumā šķīra Evanu Mobliju no uzvarētāja Skotija Bārnsa.
Savukārt 96 punktus šī gada balsojumā ieguva Valdess Dreksels Edžkombs no Filadelfijas "76ers", ieņemot trešo vietu.
Labāko debitantu simboliskajā izlasē bez Flega, Knepela un Edžkomba tika iebalsoti arī Dilans Hārpers no Sanantonio "Spurs" un Maksims Reino no Sakramento "Kings".
Labākā debitanta apbalvojums bija šīs sezonas sestā individuālā balva. Iepriekš par labāko spēlētāju aizsardzībā tika atzīts Sanantonio "Spurs" centrs Viktors Vembanjama, balvu kā labākais izšķirošo brīžu spēlētājs saņēma Šejs Gildžess-Aleksandrs no Ohlahomasitijas "Thunder", Keldons Džonsons no "Spurs" tika atzīts par labāko rezervistu, Bostonas "Celtics" spēlētājs Deriks Vaits ieguva godīgas spēles balvu ("Sportsmanship Award"), par ko balso paši spēlētāji, bet par progresējušāko spēlētāju tika nosaukts Nikeils Aleksandrs-Volkers no Atlantas "Hawks".
Nākamajās dienās tiks pasniegtas balvas arī labākajam NBA trenerim un regulārās sezonas vērtīgākajam spēlētājam jeb MVP.
NBA sezonas balvas tiek pasniegtas par sniegumu pamatturnīrā.