Izmaiņas dzelteno un sarkano kartīšu lietošanā Pasaules kausā: FIFA sodīs jaunus pārkāpumus
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) otrdien Padomes sanāksmē grozīja dzelteno un sarkano kartīšu noteikumus pirms gaidāmā Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīra.
FIFA Padome lēma, ka PK finālturnīrā dzeltenās kartītes spēlētājiem tiks dzēstas divas reizes - pēc grupu turnīra un pēc ceturtdaļfināla. Līdz šim PK finālturnīrā dzeltenās kartītes dzēsa tikai pēc ceturtdaļfināla.
FIFA savulaik ieviesa dzelteno kartīšu dzēšanu pēc ceturtdaļfināla, lai izvairītos no tādiem gadījumiem kā 2002. gadā, kad Vācijas izlases kapteinis Mihaels Ballaks bija spiests izlaist finālu, jo pusfinālā saņēma otro aizrādījumu.
"Ņemot vērā paplašināto formātu ar papildu izslēgšanas kārtu, FIFA Padome apstiprināja grozījumus 2026. gada Pasaules kausa nolikumā, paredzot, ka finālturnīrā saņemtās atsevišķās dzeltenās kartītes tiks anulētas pēc grupu turnīra un vēlreiz pēc ceturtdaļfināliem," teikts FIFA paziņojumā.
Tāpat divu gadījumu dēļ šogad starptautiskos mačos mainīti noteikumi sarkano kartīšu piešķiršanā.
FIFA prezidents Džanni Inafantino ieteica izmaiņas sarkano kartīšu noteikumos pēc UEFA Čempionu līgas mača, kurā portugāļu kluba Lisabonas "Benfica" argentīniešu spēlētājs Džanluka Prestiani slēpa verbālus apvainojumus Vinisiusa Žuniora virzienā, un Āfrikas Nāciju kausa fināla, kurā, protestējot pret tiesneša lēmumu, laukumu pameta Senegālas izlase.
Februārī Vinisiuss Žuniors paziņoja, ka Prestiani viņu rasistiski apvainojis brīdī, kad ar savu kreklu aizsedzis muti. Pagājušajā nedēļā UEFA piesprieda argentīniešu spēlētājam sešu spēļu diskvalifikāciju par homofobiskiem apvainojumiem, tomēr nespēja pierādīt, ka tie bijuši rasistiski.
Ja Prestiani tiks iekļauts patreizējās čempiones Argentīnas izlases rindās, viņam būs jāizlaiž PK finālturnīra pirmās divas spēles. Diskvalifikācija gan vēl var tikt pārsūdzēta.
Tāpat FIFA pakļautībā esošā Starptautiskā Futbola asociāciju padome (IFAB) vienojās, ka jebkurš spēlētājs, kurš, protestējot pret tiesneša lēmumu, pametīs laukumu, var saņemt sarkano kartīti. Noteikums attieksies arī uz komandas oficiālajām personām un treneriem.
Kā zināms, janvārī Senegālas izlase Āfrikas kausa finālā pret Maroku kompensācijas laikā pameta laukumu, protestējot pret tiesneša lēmumu, kurš uz viņu vārtiem nozīmēja 11 metru sitienu. Spēlētāji laukumā atgriezās pēc aptuveni 15 minūtēm, 11 metru soda sitiens tika atvairīts, un senegālieši papildlaikā svinēja uzvaru.
Vēlāk Senegālas izlasei tituls tika atņemts, taču tagad šis jautājums tiek skatīts Sporta arbitrāžas tiesā (CAS) Lozannā.
Šonedēļ Vankūverā notiek FIFA sanāksmes, tostarp ceturtdien notiks ikgadējais kongress.
PK finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā.
2026. gadā PK finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.