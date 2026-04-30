Artūrs Šilovs skaidro, kas pietrūka, lai uzvarētu sērijā pret "Flyers"
Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Pitsburgas "Penguins" latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs trešdien pēc izstāšanās no cīņas par Stenlija kausu sacīja, ka sērija pret Filadelfijas "Flyers" bija jāsāk labāk, tad būtu bijušas iespējas to uzvarēt.
Jau ziņots, ka Šilovs trešdien atvairīja 31 no 32 metieniem, tomēr "Penguins" nespēja gūt vārtus un piekāpās papildlaikā ar 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1), sērijā līdz četriem panākumiem zaudējot ar 2-4. "Man liekas, ka nospēlēju labi," pēc spēles teica latviešu vārtsargs. "Katrā mačā centos parādīt savu labāko sniegumu. Mums izdevās atgriezties sērijā, tomēr no 0-3 ir ļoti grūti atspēlēties. Ja sēriju uzsāktu labāk, mēs to uzvarētu."
Šilovs arī atklāja, ka izslēgšanas mačos jūtoties vislabāk. Tās ir aizraujošākās spēles, kad likmes ir visaugstākās. "Ja spēlētu tā, kā pēdējos mačos, sērijā būtu cits stāsts," piebilda latviešu vārtu vīrs.
Šilovu pēc mača slavēja arī komandas galvenais treneris Dens Mjūzs, norādot, ka vārtsargs aizvadīja lielisku spēli un atvairīja daudz sarežģītu metienu. "Viņš lieliski iegāja sērijā. Nav viegli pēc ilgāka pārtraukuma atgriezties vārtos, bet Šilovs ir neticami labs cīnītājs," pēc spēles teica "Penguins" galvenais treneris. "Arī regulārajā čempionātā viņš spēlēja lieliski, izcīnīja mums daudz svarīgas uzvaras un turpināja uzlabot savu spēli."
Šilovs trīs "play off" spēlēs vidēji mačā savos vārtos ielaida 1,52 ripas un atvairīja 77 no 82 metieniem jeb 93,9% raidījumu, kas ir ceturtais labākais rādītājs Stenlija kausa izcīņā starp vārtsargiem, kuri piedalījušies vismaz divos mačos. Regulārajā čempionātā Šilovs laukumā devās 39 mačos, vidēji spēlē savos vārtos ielaida 3,07 ripas, tika galā ar 88,8% metienu un aizvadīja divas "sausās" spēles.
Šilovam pēc šīs sezonas ir noslēdzies divu gadu līgums par kopējo summu 1,7 miljoni ASV dolāru, kas tika noslēgts vēl ar iepriekšējo komandu Vankūveras "Canucks". Latviešu vārtsargs kļuvis par ierobežoti brīvo aģentu.
Filadelfijas komandai traumas dēļ joprojām nevar palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols, kurš janvāra vidū guva smagu kājas traumu. Otrajā kārtā jeb Austrumu konferences pusfinālā "Flyers" tiksies ar Karolīnas "Hurricanes", kas sērijā ar 4-0 pārspēja Otavas "Senators".
Pērn finālsērijā aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers", kuras rindās šosezon debitēja Sandis Vilmanis, aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.