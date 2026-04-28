FOTO: Facebook.com/lugelv
Sporta zvaigznes
Šodien 15:36
Mūžībā devies bijušais kamaniņu sportists un sacensību tiesnesis Valdis Ķuzis
Mūžībā devies bijušais kamaniņu sportists, kamanu izgatavotājs un sacensību tiesnesis Valdis Ķuzis, informē Latvijas Kamaniņu sporta federācija.
Latvijas Kamaniņu sporta federācija savā paziņojumā izsaka visdziļāko līdzjūtību Valda Ķuža ģimenei, tuviniekiem un visai Latvijas kamaniņu sporta sabiedrībai, pavadot meistaru mūžības ceļos.
Valdis Ķuzis 1976. gadā PSRS izlases sastāvā piedalījās Insbrukas olimpiskajās spēlēs, kur divniekos kopā ar Rolandu Upatnieku izcīnīja devīto vietu. Pēc spēlēm viņš kļuva par kamaniņu mehāniķi un pēc četriem gadiem Leikplesidā ar viņa sagatavotajām kamanām Vera Zozuļa izcīnīja olimpisko zeltu. 2018. gadā Ķuzis saņēma gada balvu sportā par mūža ieguldījumu.
Atvadīšanās notiks šī gada 5. maijā plkst. 15:00 Lielajā krematorijā, Meža kapos - Varoņu iela 3A, Mežaparks.