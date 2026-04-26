Sebastjēns Ožjē triumfē Kanāriju rallijā pēc Sūlberga avārijas
Francijas autosportists Sebastjēns Ožjē svētdien nodrošināja uzvaru pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas piektajā posmā - Kanāriju rallijā - pēc tam, kad avāriju piedzīvoja viņa tuvākais sekotājs zviedrs Olivers Sūlbergs.
Abus "Toyota Gazoo" pilotus pirms svētdienas četriem ātrumposmiem šķīra tikai 3,8 sekundes, bet, veicot pusi no tiem, Ožjē pārsvars bija nieka 2,2 sekundes. Tomēr pirmspēdējā ātrumposmā Sūlbergs ietriecās barjerā un atvadījās no cīņas par uzvaru.
Pirmās četras vietas ieņemot "Toyota Gazoo" braucējiem, Ožjē par 19,9 sekundēm pārspēja britu Elfinu Evansu, bet vairāk nekā pusotru minūti zaudēja soms Sami Pajari, kuram sekoja japānis Takamoto Kacuta. Tālāk bija trīs "Hyundai" piloti, no kuriem ātrākias bija francūzis Adrjēns Furmo.
WRC kopvērtējumā pēc pieciem posmiem līderis ar 101 punktu ir Evanss, kurš par diviem punktiem apsteidz Kacutu. Trešais ar 72 punktiem ir Pajari.
2026. gada sezonā WRC kalendārā paredzēti 14 posmi. Latvijas pilots Mārtiņš Sesks aizvadīs nepilnu sezonu, startējot vismaz sešos posmos.
Pagājušajā sezonā devīto reizi par pasaules čempionu kļuva francūzis Sebastjēns Ožjē.