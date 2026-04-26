Megija Dambrehte kļūst par Somijas čempioni volejbolā, finālā pieveicot savu bijušo klubu
Latvijas izlases diagonālā spēlētāja Megija Dambrehte sestdien Kūsamo “Polkky” rindās kļuva par Somijas meistarsacīkšu uzvarētāju, finālā pārspējot komandu, kurā viņa spēlēja pirms divām sezonām, pavēstījusi Latvijas Volejbola federācija.
Piektdien un sestdien Somijas čempionāta finālā Megijas Dambrehtes pārstāvētā Kūsamo “Polkky” mājās pieveica savu bijušo klubu Kuopio “Puijo”, zelta medaļas nodrošinot pēc uzvarām ar 3-1 (25:19, 25:21, 21:25, 25:20) un 3-2 (20:25, 25:13, 25:20, 16:25, 15:9) un sērijā rezultātam kļūstot 4-1.
Dambrehte pirmajā mačā ar 26 punktiem kļuva par spēles rezultatīvāko dalībnieci, divus punktus sakrājot blokā, punktu – ar servi, kā arī gūstot punktus pusē no 46 uzbrukumiem. Otrajā mačā viņa guva 13 punktus, punktu sakrājot ar bloku, kā arī rezultatīvi pabeidzot katru trešo no 36 uzbrukumiem.
Šosezon “Polkky” bija pirmā arī pamatturnīrā, kā arī iekļuva finālā Somijas kausa izcīņā.
“Šis patiešām ir brīnišķīgs un ļoti īpašs notikums – vēl joprojām ir grūti līdz galam aptvert, kas ir sasniegts. Tā nebija viegla spēle, īpaši ņemot vērā, ka jau iepriekšējā dienā aizvadījām smagu četru setu maču, kas prasīja gan fizisku, gan emocionālu izturību,” pēc kļūšanas par Somijas čempioni saka Megija Dambrehte. “Šonedēļ aizvadījām trīs spēles, kurās kopā guvu gandrīz 70 punktus, un tas tikai vēl vairāk parāda, cik intensīvs un prasīgs bija šis posms. Uz sestdienas spēli devāmies ar skaidru mērķi – ja uzvarēsim, tā būs mūsu pēdējā spēle šosezon, un tas deva papildu motivāciju atstāt laukumā pilnīgi visus spēkus.”
“Protams, bija jūtams arī neliels spiediens, jo pretinieku komanda noteikti nav no vieglākajām pretiniecēm – viņas cīnās par katru punktu līdz pašām beigām un neļauj atslābt ne uz mirkli. Tieši tāpēc šī uzvara ir vēl vērtīgāka,” saka Megija. “Īpaši emocionāli bija uzvarēt savā laukumā, savu līdzjutēju priekšā – tas deva milzīgu enerģiju un atbalstu visas spēles garumā.”
“Šī medaļa man nozīmē ļoti daudz, jo tā ir smaga darba visas sezonas garumā rezultāts. Finālsērijā man bija nozīmīga loma komandā, un jūtu lielu gandarījumu par savu ieguldījumu,” volejboliste ir gandarīta par sasniegto. “Šādi mirkļi atgādina, kāpēc mēs spēlējam volejbolu, un dod motivāciju turpināt strādāt vēl smagāk arī turpmāk.”
Abās iepriekšējās sezonās Megija Somijas čempionātā izcīnīja bronzas medaļas, 2023,/2024. gada sezonā izcīnot Somijas kausu.