Šodien 10:55
Latvijas vēsturiskais triumfs, Seska drāma un okupantu prieki - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa Latvijas sportā bija drāmas pārbagāta – gluži kā Mārtiņa Seska pārdzīvojumi Pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas pēdējā posmā Saūda Arābijā. Netrūka arī daudz citu pārdzīvojumu, ja neesi visam sekojis līdzi, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz dažādām aktualitātēm, ko piedzīvojām.
Latvijas sporta sabiedrība turpina priecāties par vēsturisko triumfu pasaules čempionātā pludmales volejbolā un mājās ir sagaidīta neticamā panākuma autore Tīna Graudiņa, tomēr sportā, kā jau ierasts, ne tikai uzvaras. Latvijas basketbola izlasei jaunā ēra (ar Sito Alonso pie stūres un bez Daira Bertāna kapteiņa lomā) sākusies visai skarbi – ar zaudējumu Nīderlandei. Ne gluži izgāšanās, bet sniegums laukumā bija traki nestabils, kamēr mūsu Baltijas kaimiņi spēja paveikt tiešām brīnumus. Tomēr vēl spilgtāk pasaules mērogā jūtami okupantu un agresorvalstu prieki džudo paklājos un daiļslidošanas ledū.