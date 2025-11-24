Sito Alonso par izlases nākotni: jaunākajiem kandidātiem jābūt gataviem doties laukumā
Latvijas vīriešu basketbola izlases jaunākajiem kandidātiem Ričardam Aizpuram un Adrianam Andževam ir jābūt gataviem doties laukumā kādā no pirmajām divām Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm, pirmdien preses konferencē teica valstsvienības jaunais galvenais treneris Sito Alonso.
Latvijas basketbolisti 2027. gada Pasaules kausa kvalifikāciju sāks 28. novembrī ar mājas spēli pret Nīderlandi, bet 1. decembrī Vīnē būs mačs pret Austriju. Mačs ar Nīderlandi būs pēdējais izlasē valstsvienības kapteinim Dairim Bertānam, kurš klubu karjerā spēlējis Alonso vadībā.
"Kad ierados Bilbao, komandai bija finansiālas problēmas. Redzēju, kā Dairis nāk uz treniņiem un rāda priekšzīmi jaunajiem basketbolistiem, kādai jābūt ikdienas rutīnai. Viņš vienmēr atdeva sevi visu un darīja to visaugstākajā līmenī. Viņš ir tāds pats puisis kā toreiz, tikai tagad viņš ir Latvijas basketbola leģenda. Arī tagad viņš ierodas visagrāk uz treniņu un pēdējais iet mājās. Ir grūti viņu aizvietot. Dievinu viņu kā treneris," stāstīja Alonso.
Bertāns Alonso izteicis vēlmi, lai viņam spēles laiks tiek atvēlēts tik daudz, cik tas palīdzēs komandai izcīnīt uzvaru, neskatoties uz to, ka tā ir viņa atvadu spēle.
"Viņš man teica, ka izlases intereses stāv pāri visam. Mums būs jāspēlē, nedomājot par emocionālo fonu, taču tajā pat laikā tas ir jāņem vērā. Tāpat kā es, arī spēlētāji viņu ciena, un, iespējams, tas dos viņiem papildu motivāciju laukumā," uzsvēra Alonso.
Spāņu treneris stāstīja, ka vēlas redzēt komandā daudzveidīgu aizsardzību, kur vienojošais būtu agresivitāte.
"Man patīk veidot uzbrukumus no aizsardzības. Gribu, lai visi spēlētāji piedalās spēlē gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Vēlos, lai komanda uzbrukumā ir dinamiska un spēj brīvi spēlēt. Svarīgi, lai viņi būtu gatavi izvēlēties, kā spēlēt neatkarīgi no maniem lēmumiem. Ja tas izdodas, tad es esmu tikai otrā plāna spēlētājs aiz pašiem basketbolistiem. Lai to sasniegtu, man vajag daudz ilgāku laiku par šobrīd dotajām četrām dienām," skaidroja Alonso.
Pēc neliela savainojuma nedēļas nogalē laukumā atgriezās Toms Skuja, tāpat pēc gūtās traumas atkopjas Kārlis Šiliņš.
"Skuja trenējas, bet, protams, ar sāpēm. Arī Kārlis jūtas vēl nekomfortabli, jo viņa pozīcija prasa papildu kustības. Taču izlasē ir lielisks medicīnas personāls, kas var parūpēties par basketbolistiem. Mums ir daudz spēlētāju, kuri var nepieciešamības gadījumā aizpildīt pozīcijas, ja kāds nevar spēlēt," uzsvēra Alonso.
No 15 kandidātiem līdz šim pieaugušo izlasē nav spēlējis 17 gadus vecais Aizpurs, kurš var spēlēt vairākās pozīcijās, un 18 gadus vecais saspēles vadītājs Andževs.
"Viņi nav šeit tikai, lai vienkārši trenētos kopā ar komandu. Ja mums būtu tāda izvēle, tad būtu 15 spēlētāju kandidātu saraksts un vēl daži jaunie basketbolisti, kas trenētos pie komandas. Otrajā spēlē nepiedalīsies Dairis, līdz ar to mums ir 14 kandidāti, no kuriem dažiem ir traumu problēma. Viņiem jārāda priekšzīme nākamajiem jaunajiem spēlētājiem, piemēram, Iļjam Kurucam, Tomam Talcim un citiem. Viņi ir šeit, lai, iespējams, varētu doties laukumā, tāpēc viņiem jābūt gataviem," stāstīja Alonso.
Iepriekšējā galvenā trenera Lukas Banki vadībā Robertam Blumbergam netika dota iespēja pārstāvēt izlasi, taču Alonso vadībā viņš ir atgriezies kandidātu sarakstā pirms kādas no oficiālajām spēlēm.
"Roberts ir ļoti motivēts spēlēt izlasē. Viņam bijušas ļoti labas spēles Turcijas čempionātā. Viņš nav klasiskais ceturtais numurs. No viņa sagaidu ļoti daudz. Ja viņš var spēlēt savā labākajā līmenī, viņš var daudz dot komandai, un ceru to ieraudzīt," secināja Alonso.
Latvieši cīņu par ceļazīmi uz Katarā paredzēto Pasaules kausa izcīņas finālturnīru sāks kvalifikācijas Eiropas zonas F grupā, pa divām reizēm sacenšoties ar Nīderlandes, Polijas un Austrijas komandām.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā.
Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidāti:
Adrians Andževs, Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (visi - "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Ojārs Siliņš (Varšavas "Legia", Polija), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Ričards Aizpurs ("Stella Azzurra", Itālija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Anžejs Pasečņiks ("Lioneers", Taivāna), Toms Skuja (Ludvigsburgas "Riesen", Vācija), Kārlis Šiliņš ("Trabzonspor", Turcija), Toms Leimanis (bez kluba), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija).