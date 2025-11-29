Basketbols

Pēc klupiena pret pastarīti, "Hawks" uzvar "Cavaliers"; Porziņģis nespēlē

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien nespēlēja Atlantas "Hawks" uzvarā savā laukumā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā.

"Hawks" ar rezultātu 130:123 (33:23, 27:39, 37:28, 33:33) uzvarēja Klīvlendas "Cavaliers" komandu, liedzot pretiniekiem iekļūt NBA kausa ceturtdaļfinālā.

"Hawks" rindās rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Nikeils Aleksanders-Vokers, bet 29 punktus, 12 atlēkušās bumbas un 12 rezultatīvas piespēles sakrāja Džeilens Džonsons.

"Cavaliers" komandā rezultatīvākais ar 42 punktiem bija Donovans Mičels, bet 20 punktus, 14 atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Evans Moblijs.

foto: EPA/Scanpix
"Hawks" ar 12 uzvarām 20 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē.

Piektdienas spēles tika skaitītas arī NBA kausa vērtējumā, "Hawks" ar divām uzvarām četrās spēlēs A grupā ieņemot otro vietu, bet ceturtdaļfinālā ar četrām uzvarām iekļūstot Toronto "Raptors".

Pārējās vietas ceturtdaļfinālā izcīnīja arī grupu uzvarētājas Orlando "Magic", Ņujorkas "Knicks", Oklahomasitijas "Thunder", Losandželosas "Lakers" un Sanantonio "Spurs", bet bet labākos rezultātus no otro vietu ieguvējām sasniedza un ceturtdaļfinālā spēlēs Miami "Heat" un Fīniksas "Suns".

Tēmas

