Ainara Bagatska vadītā Ukrainas basketbola izlase veiksmīgi uzsāk kvalifikāciju uz 2027. gada Pasaules kausu
Latvijas speciālista Ainara Bagatska vadītā Ukrainas vīriešu basketbola izlase ceturtdien 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā mačā izcīnīja panākumu.
A grupas mačā Ukraina viesos ar 92:79 (15:23, 28:25, 23:13, 26:18) pārspēja Gruziju.
Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 31 punktu bija Oleksandrs Kovļars, kurš arī tika pie sešām bumbām zem groziem un sešām rezultatīvām piespēlēm. Oleksandrs Ļipovijs pievienoja 13 punktus, bet Vjačeslavs Bobrovs iekrāja 11 punktus un 15 atlēkušās bumbas.
Gruzijas vienībā ar 22 punktiem izcēlās Duda Sanadze, kamēr ar 17 punktiem maču noslēdza Tornike Šengelija un Tads Makfedens.
Otrā A grupas spēlē ceturtdien vēl spēlē Spānija un Dānija, ar kuru Ukraina svētdien spēkosies Rīgā.
Ukrainas valstsvienība sacentās arī priekškvalifikācijā, kur spēlēja vienā grupā ar Šveici un Slovākiju, ar bilanci 3-1 ieņemot pirmo vietu grupā.
Pasaules kausa finālturnīrs no 2027. gada 27. augusta līdz 12. septembrim notiks Katarā.
Finālturnīram jau ir kvalificējusies Katara, kas tomēr piedalīsies kvalifikācijas turnīrā. Eiropas komandas cīnīsies par 12 vietām finālturnīrā, Āzijas un Okeānijas komandas - par septiņām vietām, Āfrikas komandas - par piecām un Amerikas vienības - par septiņām vietām.