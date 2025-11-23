Graudiņa un Samoilova mirdz Austrālijā, kapteinis aiziet un okupantu līgā uzbrūk suns - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa sporta cienītājiem Latvijā paliks atmiņā ar priekiem un lepnumu par mūsu vadošajām pludmales volejbolistēm, tomēr citviet nav trūcis arī skumju un pat traģisku atgadījumu. Ja visam nesanāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par notikušo.
Viens no Latvijas sporta šī gada lielākajiem panākumiem šajās dienās notiek Austrālijas pilsētā Adelaidē, kur norisinās pasaules čempionāts pludmales volejbolā. Mūsu vadošais dāmu duets Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova līdz šim ne reizi pasaules čempionātos nebija tikušas tālāk par astotdaļfinālu – jeb devīto vietu, tomēr šoreiz tas paveikts ar uzviju – turklāt tas viss noticis ar lielu līdzjutēju atbalstu gan tālajā Austrālijā, gan šeit pat Latvijā. Mainīgi pavērsieni notikuši mūsu divu populārāko sporta veidu – basketbola un hokeja – vīriešu valstsvienību kapteiņu dzīvē. Kaspars Daugaviņš pēc sezonas sākuma Latvijā ticis pie darba ārzemēs, bet Dairis Bertāns pavēstījis, ka Pasaules kausa kvalifikācijas spēle pret Nīderlandi kļūs par pēdējo viņam Latvijas izlases kreklā. Lietuvas hokejā notikusi traģēdija, kad pēc ripas trāpījuma treniņā izdzisa 13 gadus vecā puiša dzīvība. Tikmēr okupantu hokeja līgas spēlē Baltkrievijā suns pavisam nebija gandarīts ar savu uzdevumu.