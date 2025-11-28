"Red Bull" komandu uzjautrina fakts, ka "McLaren" esot cerējuši noķert Verstapenu
Helmuts Marko pēc Lasvegasas GP atzina, ka nespējis savaldīt smieklus, kad “McLaren” komanda pa radio deva pavēli Lando Norisam doties uzbrukumā Maksam Verstapenam. Tajā brīdī Verstapens jau kontrolēja sacīksti no līderpozīcijas, un viņa atbilde sekoja uzreiz – ātrākais aplis un straujš pārsvara pieaugums.
“Viņš viegli varēja noturēt tempu un taupīt riepas,” sacīja Marko. “Kad dzirdējām to ziņu no “McLaren”, tas manī izraisīja smieklus. Un tad viņš vienkārši uzstādīja vairākus ātrākos apļus pēc kārtas, lai parādītu, kas notiek, ja mēģina viņu ķert.”
Marko arī uzsvēra, ka Verstapens uzvarējis jau pirmajā līkumā: “Viņš praktiski piespieda Norisu kļūdīties.” Tāpat viņš sava pilota sniegumu nodēvēja par “neticamu Maksa Verstapena šovu”, atzīstot, ka komanda sacīkstes laikā nav piedzīvojusi nevienu problēmu. “Lando beigās bija divas vai trīs sekundes lēnāks. Bet nebija neviena, kas to varētu izmantot,” viņš piebilda.
“Red Bull” komandas vadītājs Lorāns Mekīss bija tikpat iespaidots. “Man šķiet, ka viņam bija vēl vairāk ātruma, nekā redzējām,” sacīja Mekīss. “Pēc riepu maiņas katru reizi, kad Lando palielināja tempu un mēs lūdzām Maksam reaģēt, viņš to izdarīja bez mazākajām grūtībām. Tā ir meistarklase.”
Mekīss arī atgādināja, cik sarežģīts bija sacīkšu nedēļas nogales sākums ar nepastāvīgajiem laikapstākļiem, taču sacīkstē Verstapens bijis nevainojams. Pēc “McLaren” diskvalifikācijas holandietis ir tikai 24 punktus aiz Norisa un kopvērtējumā panācis Piastri. “Mēs darām to pašu, ko vienmēr,” teica Mekīss. “Katrs posms ir atsevišķs. Tagad pilnīgi pretēji apstākļi Katarā, tāpēc atjaunojamies un mēģinām atkal nosist naglu precīzi.”
Divus posmus līdz sezonas beigām pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ar 390 punktiem Noriss, par 24 punktiem apsteidzot Piastri un Verstapenu.