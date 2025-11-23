"Grobiņas" futbolisti ne bez pūlēm saglabā vietu Latvijas virslīgā
"Grobiņa" svētdien Rīgā uzvarēja "JDFS Alberts" komandu otrajā pārspēlē un saglabāja vietu Latvijas futbola virslīgā arī 2026. gada sezonā.
"Grobiņa" svinēja uzvaru ar 1:0 (1:0), divu maču summā uzvarot ar 1:0 un saglabājot vietu virslīgā.
17. minūtē Deivids Dobrecovs nerealizēja par Marusija spēli ar roku piespriesto 11 metru soda sitienu un neizmantoja iespēju izvirzīt vadībā Grobiņas komandu. Viņš sita vārtu kreisajā stūrī, taču vārtsargs Germans Māliņš atvairīja bumbu. 28. minūtē sarkano kartīti nopelnīja mājinieku aizsargs Matvijs Marusijs, atstājot komandu mazākumā.
45. minūtē grobiņniekiem vārtus guva Aleksejs Grjaznovs - 1:0. 62. minūtē Rīgas klubs palika deviņu spēlētāju sastāvā, jo otro dzelteno kartīti mačā nopelnīja pussargs Matīss Zēģele.
Bez abām sarkanajām kartītēm mājinieki nopelnīja sešas dzeltenās kartītes, vienai no tām pārvēršoties sarkanajā kartītē, bet "Grobiņas" futbolisti sakrāja trīs dzeltenās kartītes.
Ceturtdien Liepājā notikušais pirmais mačs noslēdzās ar rezultātu 0:0.
Cīņā par vietu augstākajā līgā nākamsezon tikās šī gada virslīgas pirmspēdējās vietas īpašniece "Grobiņa" un pēc spēka otrās - Nākotnes līgas - vicečempione "JDFS Alberts" komanda. Uzvarētāji divu spēļu summā izcīnīja tiesības 2026. gadā spēlēt "Tonybet" virslīgā, bet zaudētāji spēlēs Nākotnes līgā.
Abas komandas pārspēlēs tikās arī pērn, kad Grobiņas komanda pēc zaudējuma savā laukumā ar 2:3 atbildes spēlē svinēja panākumu ar 2:0. Kā Nākotnes līgas uzvarētāja tiesības spēlēt virslīgā izcīnīja Ogres "United" komanda, bet no vietas virslīgā ir jāšķiras "Metta" vienībai, kas virslīgā spēlēja kopš 2012. gada.