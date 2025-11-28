Skeletonists Emīls Indriksons vēlreiz labāko trijniekā Eiropas kausa posmā
Latvijas sportists Emīls Indriksons piektdien Lillehammerē izcīnīja dalītu trešo vietu Eiropas kausa skeletonā posmā, bet Dāvis Valdovskis ieņēma sesto vietu.
Par posma uzvarētāju otro dienu pēc kārtas kļuva Pekinas olimpisko spēļu bronzas medaļnieks ķīnietis Jaņs Venans, kurš pirmajā braucienā sasniedza labāko rezultātu un otrajā braucienā finišēja otrais, divu braucienu summā tuvāko sekotāju vācieti Fēliksu Zaibelu apsteidzot par sekundes desmitdaļu. Trešo vietu dalīja vēl viens Vācijas sportists Ludvigs Mannhards un Andriksons, kurš pirmajā braucienā bija trešais, bet otrajā - sestais, no uzvarētāja atpaliekot 0,53 sekundes.
Valdovskis pēc pirmā brauciena bija septītais, otrajā uzrādīja piekto labāko rezultātu, divu braucienu summā ieņemot sesto vietu un uzvarētājam zaudējot 0,78 sekundes. Krists Turauskis pēc 25. vietas pirmajā braucienā otrajā sasniedza 20. ātrāko laiku un posmā ieņēma 24. vietu (+2,40). Otrajā braucienā, kur startēja 25 labākie pirmā brauciena dalībnieki, neiekļuva Renārs Jumiķis (31. vieta), Matīss Andžāns (40.) un Kārlis Roze (43.). Startēja 45 sportisti.
Jau ziņots, ka pirmajā Eiropas kausa posmā ceturtdien Indriksons izcīnīja trešo, Valdovskis - septīto, Turauskis - 30., Jumiķis - 32., Andžāns - 40. un Roze - 42. vietu 45 sportistu vidū. Piektdien sacensības aizvadīs arī skeletonistes.