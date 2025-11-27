VIDEO: Girgensons ar vārtiem pievienojas Sergejam Žoltokam un Sandim Ozoliņam iekrāto punktu ziņā NHL
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons trešdien guva vienus vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda izcīnīja uzvaru. Tas kļuva par Girgensona 200. karjeras rezultativitātes punktu NHL.
"Lightning" mājās ar rezultātu 5:1 (4:0, 0:0, 1:1) uzvarēja Kalgari "Flames" komandu. Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 12 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā divreiz meta pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, pārtvēra vienu ripu un uzvarēja vienīgajā iemetienā, iekrājot pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Šajā sezonā Girgensons 16 mačos guvis piecus vārtus un atdevis vienu rezultatīvu piespēli. Girgensons vārtus guva spēles sestajā minūtē, kad straujā uzbrukumā izdarīja pēkšņu metienu, ripai rikošetā no pretinieku hokejista nonākot vārtos - 3:0.
GIRGY GOIN’ STRONG: That is the 200th point of #GoBolts F Zemgus Girgensons’ NHL career.— Benjamin Pierce (@BenjaminJReport) November 27, 2025
Girgensons is up to six points this season, already matching his 2024-25 total.
He is the third Latvian-born player in NHL history to score 200 points (Sandis Ozolinsh, Sergei Zholtok). pic.twitter.com/Nyeur6Vfmb
Kopumā šis kļuvis par Girgensona 200. rezultativitātes punktu Nacionālās hokeja līgas karjerā. Līdz ar to viņš kļuvis par trešo Latvijas hokejistu, kam izdevies šāds sasniegums. Sandis Ozoliņš savā NHL karjerā guva 167 vārtus un izdarīja 397 piespēles (kopā 564 rezultativitātes punkti), bet Sergejs Žoltoks izcēlās ar 111 vārtiem un 147 piespēlēm. Girgensons 96 vārtus un 104 piespēles iekrājis 786 spēlēs.
"Lightning" komandai vārtus guva arī Brendons Hagels, Šarls Eduārs D'Astuss, Deklans Kārlails un Ņikita Kučerovs, bet Andrejs Vasiļevskis atvairīja 32 metienus, piekāpjoties vien pēc Džoela Farabī metiena mazākumā.
"Lightning" ar 30 punktiem 23 spēlēs ieņem otro vietu Austrumu konferencē, kamēr "Flames" ar 19 punktiem 25 spēlēs ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā Rietumos.