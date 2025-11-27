Traumas turpina ietekmēt Latvijas basketbola izlasi: pret Nīderlandi nespēlēs arī Toms Skuja
Latvijas Basketbola savienība (LBS) paziņojusi 12 spēlētāju sastāvu, kuri piedalīsies 28. novembra pirmajā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē pret Nīderlandi. Sastāva izvēli turpināja ietekmēt veselības likstas.
Toms Skuja pret Nīderlandi nespēlēs treniņā gūtā savainojuma dēļ, kas gan nav konkretizēts. Nesen uz Vācijas augstāko līgu pārcēlušais Skuja iepriekš bija savainojis potīti, no savainojuma gan spējot ātri vien atkopties.
Iepriekš šajā nedēļā veselība liedza turpināt treniņus Ojāram Siliņam un Kārlim Šiliņam. Šajā logā Latvijas izlasei jāiztiek bez visiem Eirolīgas basketbolistiem, kā arī tādiem basketbolistiem kā Kristera Zorika, Artūra Strautiņa, Aigara Šķēles un Andreja Gražuļa.
No 15 esošajiem kandidātiem lemts vēl aiz borta atstāt potenciālo debitantu Ričardu Aizpuru, kā arī Anriju Mišku. Tas nozīmē, ka, iespējams, jau 28. novembra spēlē debiju izlasē piedzīvos 18 gadus vecais Adrians Andževs, kurš šo sezonu pavada "VEF Rīga".
28. novembra spēle kļūs par pēdējo Daira Bertāna valstsvienības karjerā. Viņš izlasē aizvadījis 158 oficiālās spēles, iemetot 1433 punktus. Pasaules kausa pirmajā kvalifikācijas grupā Latvija vēl būs jāspēkojas pret Poliju un Austriju, pie austriešiem viesojoties jau 1. decembrī. Otro kārtu ar izcīnīto bilanci sasniegs grupas trīs labākās komandas.
Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs mačam ar Nīderlandi:
Adrians Andževs, Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (visi - "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Anžejs Pasečņiks ("Lioneers", Taivāna), Toms Leimanis (bez kluba), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Rodijs Mačoha ("Rīgas zeļļi").
