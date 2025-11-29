Jauni treneri un mazāk kvotu. Ar stafešu sacensībām sāksies jaunā Pasaules kausa sezona biatlonā
Šodien no plkst. 14:15 ar sieviešu un vīriešu stafetēm Zviedrijas Estešundas trasē sāksies 2025./2026. gada Pasaules kausa sezona biatlonā. Latvija to sagaidījusi ar mazāk sportistiem šo sacensību apritē un izmaiņām treneru korpusā. Sacensību tiešraide LTV7 kanālā.
Iepriekšējā sezona Latvijas biatlonā noslēdzās ar skandālu. Pēc 2025. gada pasaules čempionāta vadošais biatlonists Andrejs Rastorgujevs apsūdzēja treneri Ilmāru Brici sava inventāra nozagšanā, kā rezultātā starp abiem čempionāta laikā izcēlās fizisks konflikts. Rezultātā Bricis vairs neatrodas Latvijas biatlona treneru kolektīvā (viņu Biatlona integritātes vienība diskvalificēja uz sešiem mēnešiem), bet Rastorgujevs sezonai, kā ierasts, gatavojas ar savu komandu jeb atsevišķi no pārējiem. Ja olimpiskajām spēlēm Latvija kvalificējusies ar četriem sportistiem vīriešiem un sievietēm, tad Pasaules kausā piedalīsies par vienu mazāk, respektīvi, trīs.
Jauni treneri
Starpsezonā Latvijas biatlona izlasē pēdējā konflikta rezultātā mainījušies treneri. Par dāmām atbildīga būs Agnese Caune, bet vīriešiem - Kārlis Vanags. Abi līdz šim vairāk strādājuši ar juniora vecuma sportistiem. Tāpat piesaistīts šaušanas treneris, kas būs ukrainis Vasils Mikšins.
Pirms jaunās sezonas biatlonisti aizvadījuši vairākas treniņnometnes ārpus Latvijas augstkalnes apstākļos. Augustā viena no nometnēm aizvadīta Itālijas Livinjo reģionā, kam vēlāk sekojušas nometnes Somijā un Itālijā. Tieši pēdējā valstī biatlonisti aizvadīja sacensības, piedaloties Itālijas čempionātā, kā rezultātā tika noteikti tie trīs sportisti, kuri uzsāks sezonu Pasaules kausa apritē. Atlasē tika ņemti vērā rezultāti arī vasaras biatlonā.
Abi līderi, Andrejs Rastorgujevs un Baiba Bendika, sastāvā ir iekļuvuši automātisku. Pēc atlases vīriešiem vēl sezonu Pasaules kausā sāks Renārs Birkentāls un Aleksandrs Patrijuks, kamēr sievietēm - jaunās Estere Volfa un Elza Bleidele. Tuvu sastāvam ir arī jaunais, 16 gadu vecais Rihards Lozbers. Viņš iekšējā atlasē pēc punktiem pat bija labāks par Aleksandru Patrijuku un Edgaru Misi, tomēr sezonu kopā ar Misi, Danielu Kodaļevu un Matīsu Meirānu uzsāks IBU kausā. Dāmām aiz strīpas palikušas māsas Sandra un Sanita Buliņas, kā arī Annija Keita Sabule. Viņas sezonu arī sāks IBU kausā.
Gan Rastorgujevs, gan Bendika automātiski ir arī izlases sastāvā uz Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm. Arī šeit Latvijas Biatlona federācija izstrādājusi iekšējo atlasi. Pamata atlases noteikumi, lai varētu tikt sastāvā, ir Pasaules kausa sacensībās vismaz reizi sasniegt labāko divdesmitnieku, divas reizes labāko trīsdesmitnieku vai trīs reizes labāko četrdesmitnieku. IBU kausā pamata noteikumi ir reizi sasniegt sešinieku, divas reizes labāko desmitnieku vai trīs reizes labāko piecpadsmitnieku.
Citi sportisti tiks atlasīti pēc izcīnītajiem punktiem kopvērtējumā Pasaules kausā, izcīnītajiem kvalifikācijas punktiem IBU kausā līdz 2025. gada 22. decembrim. Tāpat sportistam par labu var nākt tas, ka viņš ir izpildījis kvalifikāciju uz Pasaules kausu. Lidz ar to tie sportisti, kuri iekšējā atlasē iekļuva, ir ar zināmām priekšrocībām.
Nedēļas garumā
Šī kļūs par 49. Pasaules kausa sezonu vīriešiem un 44. sezonu sievietēm. Jaunā sezona no šodienas, 29. novembra, sāksies Zviedrijas Estešundas trasē, bet pēdējais posms Norvēģijas Holmenkollenes trasē gaidāms no 2026. gada 19. līdz 22. martam.
Bez jau minētajām sacensībām Pasaules kausa posmi plānoti arī Austrijā, Francijā, Vācijā (divi posmi), Čehijā, Somijā un Igaunijā. Otepē Pasaules kausa sacensības plānotas kā priekšpēdējās kalendārā, no nākamā gada 12. līdz 15. martam. Tā var būt iespēja daudziem Latvijas biatlona cienītājiem doties klātienē sekot līdz augstākās raudzes biatlonam.
Pirmais posms Estešundā notiks veselas nedēļas garumā. Šodien plkst. 14:15 jauno sezonu ievadīs sieviešu 4x6 kilometru stafete, pēc kā notiks arī vīriešu 4x7,5 kilometru stafete. Plānota arī Latvijas kvartetu dalība. Dienu vēlāk, 30. novembrī, notiks individuāli jauktā stafete un jauktā stafete, bet, sākot ar 2. decembri, plānotas individuālās sacensības - 15 un 20 kilometru klasika, 7,5 un 10 kilometru sprints, kā arī 10 un 12,5 kilometru iedzīšana. Vienīgā distance, kas iztrūks pirmajā posmā, būs masu starts jeb distance ar kopēju startu.
Pēc iepriekšējās sezonas vīriešiem savas karjeras noslēdza titulētie norvēģi - Juhanness Tīngnēss Bē un viņa brālis Tarjei Bē. Sagaidāms, ka pēc šīs sezonas punktu savām karjerām varētu likt vēl trīs biatlonisti - bulgārs Vladimirs Ilijevs, slovēnis Jakovs Faks un itāliete Doroteja Vīrere.
Svarīgākās sacensības Milānā
Gados, kad plānotas ziemas olimpiskās spēles, biatlonistiem nenotiek pasaules čempionāts. Tas nozīmē, ka 2025./2026. gada sezonā galvenās sacensības ir tieši Milānā un Kortīnā paredzētais ziemas forums.
Brīvas vīriešiem un sievietēm atlikušas vēl 12 vietas, kuras tik sadalītas pēc IBU kvalifikācijas punktiem. Pēc valstu izcīnītajiem punktiem Nāciju rangā tika noteikts, ka pirmās trīs vietas saņem sešas kvotas, ceturtā līdz desmitā vieta piecas, bet 11. līdz 20. vieta četras. Latvijas izlases bija 18. vietā gan vīriešiem, gan sievietēm, kas ļāvis ar četriem sportistiem doties uz Milānas spēlēm. Seši sportisti vīriešiem tikuši Francijai, Norvēģijai un Zviedrijai, bet dāmām - Francijai, Zviedrijai un Vācijai.
Biatlona sacensības Anterselvā norisināsies no 8. līdz 21. februārim. Ja 8. februārī tās ievadīs jauktā stafete, tad 21. februārī kā pēdējās sacensības plānotas 12,5 kilometru masu starts dāmām.