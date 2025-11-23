Pēc Graudiņas un Samoilovas zelta sociālajos tīklos izskan aicinājumi rītdienu pasludināt par brīvdienu
Latvijas duets Graudiņa/Samoilova uzvar pasaules čempionātā pludmales volejbolā.
Pēc Graudiņas un Samoilovas zelta sociālajos tīklos izskan aicinājumi rītdienu pasludināt par brīvdienu

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova svētdien Adelaidē izcīnīja pasaules čempionāta zeltu, un sociālajos tīklos ātri vien sākušies aicinājumi rītdienu pasludināt par oficiālu brīvdienu.

Turnīra piektā izsēlē graudu pāris finālā ar 2:1 (21:15, 15:21, 15:11) pārspēja amerikānietes Terīni Brašeri un Kristenu Nasu, kuras sacensībās startēja ar trešo numuru.

Šis vēsturiskais panākums daudziem latviešiem uzreiz atgādinājis par 2023. gada 29. maiju, kad pēc hokeja izlases bronzas pasaules čempionātā Latvijā tika izsludināta oficiāla brīvdiena. Sociālajos tīklos lietotāji aktīvi joko un jautā par līdzīgu soli arī šoreiz.

“Un kur ir smiltēn-brīvdiena, kad to patiesi vajag?” platformā X raksta Mareks.

Basketbola kluba “Rīgas Zeļļi” prezidents Edgars Buļš piebilst: “Kā ar oficiālu brīvdienu rīt?”

“Tauta prasa, vai rīt ir brīvdiena? Ko atbildēt?” vaicā Ruslans.


Savukārt Inese ironiski raksta: “Latvijā rīt nebūs brīvdiena? Mums taču ir zelts pasaules čempionātā!”

Daudzi X lietotāji jau pasludinājuši “rīt ir brīvdiena” paši savā lokā — lai arī oficiāls lēmums, protams, nav pieņemts.

