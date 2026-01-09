Sestdien valsts rietumos sniega sega palielināsies par pieciem līdz deviņiem centimetriem.
Sabiedrība
Šodien 20:25
Izsludināts dzeltenais brīdinājums: sestdien valsts rietumos sniega sega var palielināties līdz pat deviņiem centimetriem
Sestdien valsts rietumos sniega sega palielināsies par pieciem līdz deviņiem centimetriem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Sinoptiķi skaidro, ka dienā virs Rīgas līča veidosies mākoņi, kas šaurās joslās valsts rietumos nesīs stipru snigšanu, sniega segai palielinoties par pieciem līdz deviņiem centimetriem.
Sinoptiķi atgādina, ka ceļi būs slideni un apsniguši, bet redzamība snigšanas laikā pasliktināsies.
Saistībā ar gaidāmajiem laikapstākļiem sinoptiķi izsludinājuši dzelteno brīdinājumu.