Mairi Briedi pametusi sieva
Viņi apprecējās pirms vairāk nekā 15 gadiem, bet nu abu kopdzīvei pienācis gals. Maira un Jūlijas Briežu laulībai ir beigas, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Savulaik tik populārais pašmāju dūru meistars, tagad Rīgas domes deputāts Mairis Briedis, reiz viens no pasaules labākajiem bokseriem savā svara kategorijā, kurš beidzamos gados tiek neviennozīmīgi vērtēts gan par savu nostāju kara Ukrainā dēļ, gan piesliešanos partijai "Stabilitātei!", un viņa sieva Jūlija nu iet katrs savu ceļu.
Kā vēsta žurnāls, par to, ka notiek šķiršanās, soctīklos lika noprast Jūlija, ierakstot: “Pametu narcisu, kas mani necienīja, nomainīju darbu un pārstāju par katru vārdu atvainoties.” Bet "Kas Jauns" viņa vien īsi noteica, ka “neko nevēlas un nevar komentēt”, jo “ir parakstīta vienošanās, ka mēs publiski neko neapspriežam”.
Briedim ir pieci dēli – šobrīd jau pilngadīgi dvīņi no pirmajām attiecībām, kā arī trīs dēli ar nu jau šķirto sievu Jūliju, no kuriem jaunākajam ir tikai septiņi gadi.