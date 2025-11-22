Graudiņa/Samoilova pārliecinoši iekļūst pasaules čempionāta finālā
Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova sestdien Adelaidē ar 2-0 (21:10, 21:16) pārliecinoši uzvarēja pasaules čempionāta galvenās favorītes Tamelu Koradello un Viktoriju Lopesu no Brazīlijas un nodrošināja vietu sacensību finālā.
Latvija pasaules čempionāta finālā spēlēs pirmo reizi. Tāpat kādam Latvijas pludmales volejbola duetam pirmo reizi tiks izcīnītas pasaules čempionāta medaļas. Iepriekš Latvijas pludmales volejbolistu augstākais sasniegums meistarsacīkstēs bija 2011. gadā Mārtiņa Pļaviņa un Jāņa Šmēdiņa izcīnītā ceturtā vieta.
Otrā pusfinālā tiksies amerikānietes Terīna Brašere un Kristena Nasa, kuras turnīrā ir izsētas ar trešo numuru, un turnīra otrais pāris no Brazīlijas Rebeka Kavalkanti/Karola Salgadu.
Piektdien ceturtdaļfinālā Graudiņa un Samoilova ar 2-0 (21:18, 21:17) uzvarēja amerikānietes Molliju Šo/Kelliju Čenu (7.), kurām šosezon divas reizes bija zaudējušas "Elite 16" sērijas turnīros.
Graudiņa/Samoilova apakšgrupā uzvarēja visās trīs spēlēs, izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 2-0 (21:9, 21:11) sagrāva nīderlandietes Milu Koninku un Deiziju Poisu (26.), bet cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:16, 21:16) pārspēja vācietes Melāniju Paulu/Leu Kunstu (36.).
Līdzšinējos trīs startos pasaules čempionātos 2019. gadā Hamburgā, 2022. gadā Romā un 2023. gadā Meksikas pilsētā Tlaskalā Graudiņa un Samoilova ir finišējušas devītās.
Vīriešu turnīrā Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots cieta zaudējumu "play-off" pirmajā kārtā.
Sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm sāka 48 komandas.
Katras grupas divas labākās vienības, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmējas uzreiz iekļuva izslēgšanas cīņās. Pārējie astoņi trešo vietu ieņēmušie dueti četros pāros vienā "play-off" cīņā noskaidroja pēdējos četrus izslēgšanas spēļu dalībniekus. Pēc tam sacensības turpinājās pēc olimpiskās sistēmas.
Sacensības Adelaidē beigsies šajā nedēļas nogalē.