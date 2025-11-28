Girgensons piedalās divu vārtu gūšanā, "Lightning" viesos sarūgtina "Red Wings"
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons piektdien palīdzēja Tampabejas "Lightning" komandai izcīnīt uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē. "Lightning" viesos ar 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) pārspēja Detroitas "Red Wings".
Girgensons otrajā periodā ar aktīvu sniegumu sekmēja Jannika Gurdes divus gūtos vārtus, kuros NHL nevienam no "Lightning" hokejistiem nav ieskaitījusi rezultatīvas piespēles. Latvietis šajā spēlē uz ledus bija 15 minūtes un 52 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu, uzvarēja vienā no trīs iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Vēl "Lightning" komandā ar vieniem gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Derens Redišs, tāpat pa vārtiem guva Geidžs Gonsalvess, Džeiks Gencels un Brendons Hagels. "Red Wings" komandai vārtus guva Džozefs Teilors Komfers, Maikls Rasmusens un Dilans Larkins.
"Lightning" ar 32 punktiem 24 spēlēs kļuvusi par Austrumu konferences līderi, bet "Red Wings" ar 27 punktiem 25 spēlēs ir 12. vietā. Austrumu konferencē starp pirmo un pēdējo vietu ir tikai desmit punkti.