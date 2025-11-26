Neticama lojalitāte! Gruzīns Tornike Šengelija vienā dienā spēlēs gan klubā, gan savas valsts izlasē
Gruzijas Basketbola federācija paziņojusi, ka rīt, 27. novembrī pirmajā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē pret Ukrainu vīriešu basketbola izlasei palīdzēs kapteinis Tornike Šengelija, kuram dienu iepriekš Barselonas sastāvā paredzēts mačs ULEB Eirolīgā. Kopumā veselu 19 stundu laikā basketbolists aizvadīs divas spēles un mēros 4500 kilometru tālu ceļu.
34 gadus vecais Tornike Šengelija ne pirmo reizi pierādīs, ka ir īsts savas valsts patriots. Mazāk nekā 24 stundu laikā viņš aizvadīs spēli gan ULEB Eirolīgas kluba "Barcelona", gan savas valsts izlasē 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā.
Jau šodien, 26. novembrī, plkst. 21:30 "Barcelona" spēkosies pret Vilērbānas ASVEL, kamēr jau rīt Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi 19:00 paredzēta pirmā kvalifikācijas spēle pret Ainara Bagatska trenēto Ukrainu. Ukraiņi kvalifikācijai gatavojas Latvijas galvaspilsētā Rīgā, kur arī aizvadīs mājas spēles.
"Daru visu, lai būtu labā formā uz kluba spēli. Un tikai pēc tam domāšu par Gruzijas izlasi," pirms mača pret ASVEL medijiem teica Šengelija. Viņa plānos pēc šī vakara spēle ir doties atpūsties turpat Barselonā, kamēr jau rīt no rīta viņš lidos uz 4500 kilometru tālo Tbilisi. Pēc ielidošanas Gruzijas galvaspilsētā viņš nekavējoties pievienosies basketbola izlasei, posīsies uz spēli pret Ukrainu un dosies laukumā.
Otro kvalifikācijas spēli Gruzijas izlase, kas nesen aizkļuva līdz 2025. gada Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālam, svētdien, 30. novembrī aizvadīs pret Spāniju. Šis mačs notiks izbraukumā un uzreiz pēc tā Šengelija atgriezīsies Barselonas kluba rīcībā, kas jauno sezonu nav sācis nemaz tik sekmīgi un jau paspējis veikt rokādes trenera amatā. Ar bilanci 7-5 Barselona Eirolīgā ir devītajā vietā, bet ACB līgā ar 4-4 ir tikai astotie.
"Toko bieži demonstrējis savu degsmi pārstāvēt izlasi, taču šoreiz viņš pārspējis visas cerības. 27. un 30. novembrī Gruzijas basketbola izlase aizvadīs divas 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēle. Pirmā no tām būs pret Ukrainu, kas ir obligāti jāuzvar. Neatkarīgi no tā, ka Šengelijam vēl 26. novembra vakarā 4500 kilometru attālumā no Tbilisi jāspēlē "Barcelona" sastāvā, viņš dosies laukumā pret Ukrainu, lai palīdzētu Gruzijai uzvarēt," teikts Gruzijas Basketbola federācijas mājaslapā.
"Spēle Barselonā sāksies plkst. 23:30 pēc Gruzijas laika. Kad tā noslēgsies, Gruzijā jau būs 27. novembris. Tas nozīmē, ka Šengelija aizvadīs divas spēles vienā dienā. Šādi notiek bērnu un jauniešu turnīros, dažreiz no NBA G-līgas kādu var pasaukt uz NBA, taču ļoti reti kopumā profesionālajā basketbolā kāds aizvada divas spēles dienā, turklāt, kas atrodas dažādās lokācijās. Tbilisi lidostā viņš ceturtdien ielidos 15:50 pēc vietējā laika un aptuveni stundas laikā pievienosies Gruzijas izlasei. Komandas kapteinim nebūs laika atpūtai. Viņš paēdīs, apmeklēs pirmsspēles komandas sapulci un dosies uz arēnu, lai aizvadītu spēli. Šis ir vēl viens varoņdarbs no mūsu Gruzijas izlases kapteiņa."
Kā jau minēts, šī nav pirmā reize, kad Tornike Šengelija šādi rīkojas. Viņš pratis iestrādāt līgumos ar Eirolīgas klubiem punktu, ka var doties palīgā savas valsts izlasei sezonā notiekošajos FIBA logos. Kā zināms, Latvijas basketbolisti reti kad šajos logos dodas laukumā valstsvienības formā. Gruzijas Basketbola federācija atminējās vēl vienu gadījumu, kurā Šengelija pierādīja savu lielo patriotismu un mīlestību pret savas valsts izlasi.
"Viņš ir lauzis stereotipu, ka Eirolīgas basketbolisti nespēlē nacionālajā izlasē sezonas laikā. Viņš nav izlaidis nevienu izlases spēli tikai tā iemesla dēļ, ka iepriekš ir bijusi spēle kluba rindās. Atcerēsimies vēl vienu viņa varoņdarbu, kas notika pirms trīs gadiem, 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas laikā. Noslēdzošajā logā četru dienu intervālā bija divas izlases spēles pret Nīderlandi un Islandi un pa vidu tam Eirolīgas spēle Boloņas "Virtus" sastāvā (tobrīd viņš pārstāvēja tieši šo itāļu klubu). Ar parasto lidsabiedrību lidojumiem viņš visu nepaspētu, tāpēc izmantoja līgumreisus, aizceļoja uz trīs valstīm (Nīderlandi, Itāliju, Gruziju) četrās dienās, aizvadīja augsta līmeņa spēles, kas ļāva Gruzijai kvalificēties Pasaules kausam."
2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas A grupa bez Gruzijas, Spānijas un Ukrainas ielozēta arī Dānija. Otrajā grupu posmā iekļūs trīs labākās šīs apakšgrupas vienības. Piektdien, 28. februārī, kvalifikācijas turnīru uzsāks Latvijas vīriešu izlase, kam Sito Alonso debijā paredzēts mačs pret Nīderlandi. Latvijai gan ir lieli iztrūkumi sastāvā.