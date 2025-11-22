Bijušā spēkavīra Raimonda Bergmaņa dēls Arnolds ieguvis ASV stipendiju Latvijai visai eksotiskā sporta veidā
Latviešu jaunais sportists Arnolds Bergmanis ieguvis stipendiju spēlēšanai amerikāņu futbola NCAA pirmās divīzijas komandā. Viņš pārstāvēs Merimakas koledžas vienību "Warriors". Jāmin, ka Bergmanis ir bijušā spekavīra un esošā Saeimas deputāta Raimonda Bergmaņa dēls.
19 gadus vecais Arnolds Bergmanis jauniešu gados pamēģinājis savas prasmes arī basketbolā, bet mācību gaitas viņš turpinājis ASV, Jaunanglijas "St. Thomas More" skolā, kas sevi dēvē par vietu, kur skolēniem iespējams sagatavoties koledžu līmenim. Līdz pat 2021. gadam šī bija skola, kurā mācījās tikai zēni.
Šajā skolā viņš spēlēja arī amerikāņu futbola komandā, laukumā dodoties "offensive line" pozīcijā. Tajā atrodas kopumā pieci spēlētāji, kuru galvenais uzdevums ir bloķēt pretinieku aizsargus no centieniem neļaut kvoterbekam jeb saspēles vadītājam izpildīt izplānoto uzbrukuma piespēli. Šo spēlētāju uzdevums ir arī aizsargāt saspēles vadītāju.
After a great conversation with @CoachKreinsen I am truly blessed to receive my first Division 1 offer from Merrimack College@Coach_Ander5on @PhilipSimplicio @CoachRouz @BCollierPPI @PPIRecruits @STMCT_Football pic.twitter.com/FmdLggGfZ9— Arnolds Bergmanis (@arnoldbergmanis) November 19, 2025
Kā norāda pats Bergmanis sociālajos tīklos, tad viņš pieņēmis Merimakas koledžas piedāvājumu pēc pārrunām ar treneri. Savukārt "PPI Recruit", kas nodarbojas ar palīdzēšanu jaunajiem spēlētājiem iegūt šāda veida stipendijas, paziņojusi, ka Bergmanis ir pirmais latvietis viņu pakļautībā, kurš ieguvis pirmās divīzijas komandas stipendiju amerikāņu futbolā.
NCAA pirmajā divīzijā iepriekš spēlējis latvietis Ralfs Rūsiņš, kurš pārstāvēja Libertī universitātes "Flames" komandu un spēlēja aizsardzībā. NCAA otrajā divīzijā spēlējis Jānis Matulis, kamēr pirmajā divīzijā savas prasmes atradījuši latviešu izcelsmes amerikāņi kā Niks Ābele un Ēriks Briedis. Abu potenciālās karjeras pat NFL ietekmēja savainojumi.
Merimakas koledžas amerikāņu futbola komanda "Warriors" dibināta 1996. gadā. Tā piedalās pēc spēka otrajā augstākajā NCAA amerikāņu futbola līmenī - amerikāņu futbola čempionāta subdivīzijā jeb FCS. Tajā piedalās veselas 129 komandas, kas sadalītas 13 konferencēs. 2024. gadā par šīs konferences uzvarētāju kļuva Ziemeļdakotas štata universitātes komanda, kas arī ir tās titulētākā komanda (desmit tituli).
Merimakas koledžas (atrodas netālu no Bostonas Masačūsetas štatā un sevi dēvē par augsta līmeņa privāto koledžu) komanda savas mājas spēles aizvada "Duane" stadionā, kura ietilpība ir četri tūkstoši līdzjutēju. Šajā sezonā komanda aizvadījusi jau 11 spēles, no kurām uzvarējusi trijās.
Jāmin, ka 19 gadus vecais Bergmanis ir dēls Raimondam Bergmanim. Viņš sportista karjeras laikā piedalījās svarcelšanas un spēkavīru sacensībās, pirmajās 1997. gadā kļūstot par Eiropas čempionāta sudraba medaļas ieguvēju un pārstāvot Latviju trijās olimpiskajās spēlēs. Pēc karjeras svarcelšanā Bergmanis pievērsās spēkavīra karjerai, ar panākumiem piedaloties "World's Strongest Man" un "Arnold Strongman Classic" sacensībās.
Pēc sportista karjeras beigām kļuvis par politiķi un ticis ievēlēts 12., 13. un 14. Saeimā. Esošajā sasaukumā viņš strādā kā "Apvienotā saraksta" politiķis. 2015. gada 8. jūlijā viņš uzsāka ieņemt Aizsardzības ministra amatu, ko ieņēma līdz 13. Saeimai.
This young man has changed his life in less than 6 months through hardwork and determination! Competition matters! @arnoldbergmanis #STM https://t.co/jaLsg0ajJz— Coach Anderson (@Coach_Ander5on) November 19, 2025