Kristapam Janičenokam par reibumā izraisītu avāriju piespriež cietumsodu
Rīgas pilsētas tiesa šodien bijušajam 2025. gada Eiropas vīriešu basketbola meistarsacīkšu izpilddirektoram Kristapam Janičenokam par braukšanu reibumā piesprieda viena mēneša cietumsodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem,informēja tiesā.
No Janičenoka valsts labā piedzīta viņa izmantotā transportlīdzekļa "Ford Mustang Mach-E" daļējā vērtība 25 000 eiro apmērā. Spriedums vēl nav stājies spēkā, un to varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.
Jau vēstīts, ka policija saņēma izsaukumu uz Elizabetes ielu 55, Rīgā, kur bija notikusi sadursme starp Janičenoka vadītu automašīnu un stāvēšanai novietotu spēkratu. Negadījumā cilvēki necieta. Vienlaikus konstatēts, ka kustībā bijušās automašīnas vadītājs pie stūres sēdies 2,33 promiļu alkohola reibumā.
Automašīna nepiederēja Janičenokam, tāpēc tā atdota īpašniekam. Janičenoks vadīja Latvijas Basketbola savienībai piešķirto automašīnu "Ford Mustang Mach-E". Janičenoks pēc notikušā atkāpās no amata.
2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību. Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.