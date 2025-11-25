FOTO: lidostā sirsnīgi sagaida pasaules čempioni pludmales volejbolā Tīnu Graudiņu

Rīgā atgriezusies pasaules čempione pludmales volejbolā Graudiņa
Šodien Rīgā atgriezās Tīna Graudiņa, kura svētdien duetā ar Anastasiju Samoilovu Adelaidē izcīnīja zelta medaļu pasaules čempionātā pludmales volejbolā.
Jau ziņots, ka svētdien Graudiņa un Samoilova Austrālijas pilsētā Adelaidē kļuva par pasaules čempionēm, finālā ar 2-1 pārspējot amerikānietes Terīni Brašeri/Kristenu Nasu.
"Tik daudz dzirdējām latviešu valodu tur Austrālijā uz vietas. Man ir tāds prieks, ka šis rezultāts saveda visus latviešus kopā pa visu pasauli. Man joprojām nāk ziņas, ka citi latvieši tiek apsveikti ar šo panākumu. Prieks, ka sports vieno. Prieks, ka mums ar Nastju izdevās tik labi nospēlēt un dot prieku visiem skatītājiem," teica Graudiņa.
Latvijas volejbolistes visa turnīra laikā izcīnīja septiņas uzvaras pēc kārtas un tikai finālspēlē zaudēja vienā setā, pārējās uzvaras izcīnot ar 2-0.
"Visgrūtākās spēles bija pašas pirmās grupā, kur bija nosacīti vājākas komandas. Tās izrādīja daudz lielāku pretestību nekā pasaules pirmā komanda brazīlietes. "Play-off" spēles, cik vieglas izskatījās, tikpat vieglas arī jutās. Mēs pašas bijām pārsteigtas, cik mazu pretestību saņēmām no pretiniecēm. Šajā turnīrā viss, kam vajadzēja notikt, notika mums par labu," skaidroja sportiste.
Graudiņa izcēla, ka pēc uzvaru nesošā punkta gūšanas finālspēlē sajūtas bijušas vārdiem neaprakstāmas.
"Man vienalga, cik daudz cilvēku skatās, es vienkārši skrienu pa laukumu un kliedzu no prieka. Tāpēc arī mēs visi sportisti turpinām trenēties un ejam cauri grūtībām, lai sajustu šo eiforiju,"
Viņa norādīja, ka tagad abas pludmales volejbolistes atpūtīsies un nespēlēs līdz pat janvāra beigām.
"Izbaudīsim un izplānosim nākamos divus ar pusi gadus līdz Losandželosas olimpiskajām spēlēm, jo tagad nākošais posms ir ļoti atbildīgs. Vajag izdomāt visus pareizos lēmumus," piebilda Graudiņa.
Latvijas sportiste atklāja, ka pēc uzvaras izšķirošajā mačā izdevies sasniegumu nosvinēt gan ar citiem latviešiem, kuri bija Adelaidē, gan pārējiem sportistiem.
"Mēs aizgājām uz "Daugavas vanagu" un latviešu namu, mēs ar viņiem sapulcējāmies, un viņi mūs tur sumināja, bija dziesmas sagatavojuši. Pēc tam arī ar pārējiem sportistiem bija svinības. Mums prieks, ka izdevās labi nosvinēt šo titulu, jo citreiz mēs bijām pārāk nogurušas, lai kaut kur ietu un dejotu, bet šoreiz mums tas izdevās," stāstīja latviete.
Graudiņa otrdien Rīgā atgriezās viena, un lidostā viņu sagaidīja tuvākie ģimenes draugi, Latvijas Volejbola federācija (LVF), Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), kā arī aptuveni 30 mediju pārstāvji.