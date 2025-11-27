VIDEO: Igns Sargjūns neticami izglābj Lietuvas basketbola izlasi no zaudējuma Londonā; Banki sāk ar neveiksmi
Lietuvas vīriešu basketbola izlase ceturtdien 2027. gada Pasaules kausa (PK) kvalifikācijas pirmajā mačā ar precīzu tālmetienu pēdējās sekundēs izrāva uzvaru.
C grupas spēlē Lietuva viesos ar 89:88 (16:21, 22:30, 30:16, 21:21) pārspēja Lielbritāniju.
Lielbritānijas sportisti bija vadībā lielāko daļu spēles, trešās ceturtdaļas ievadā iekrājot pat 18 punktu pārsvaru. Trešās ceturtdaļas izskaņā lietuvieši veica 9:0 izrāvienu un nepilnas divas minūtes līdz ceturtdaļas beigām panāca neizšķirtu 63:63. Minūti pirms pamatlaika beigām pēc Veličkas tālmetiena lietuvieši samazināja deficītu līdz vienam punktam, uz ko laukuma saimnieki uzreiz atbildēja ar trīs gūtiem punktiem, atjaunojot +4. Lietuviešiem uzvaru izrāva Igns Sargjūns, kurš pēdējo desmit sekunžu laikā guva trīs tālmetienus, izšķirošos trīs punktus gūstot pēc pārtvertas piespēles pēdējās sekundēs un panākot +1 Lietuvas labā.
Lietuvas panākumu ar 27 punktiem un četrām pārtvertām piespēlēm sekmēja Sargjūns, bet vēl 16 un 11 punktus guva Gītis Radzevičs un Arns Velička, kurš iekrāja arī desmit atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles. Mājinieku rindās rezultatīvākie ar 18 gūtajiem punktiem bija Karls Vītls un Mailss Hesons, kurš tika arī pie astoņām bumbām zem groziem un piecām rezultatīvām piespēlēm.
Greatest comebacks I've seen:— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 27, 2025
1995 | Reggie Miller
2004 | Tracy McGrady
2025 | Ignas Sargiūnas#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/TwuVya5xBe
Otrā D grupas spēlē bijušais Latvijas izlases treneris Luka Banki debitēja pie Itālijas izlases stūres, itāļiem savā laukumā ar 76:81 (21:21, 13:17, 20:23, 22:20) zaudējot Islandei. Itālijas valstsvienības labā 19 punktus guva Dāvide Kasarins, kamēr Islandes panākumu ar 29 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Elvars Fridriksons.
Savukārt C grupā no -23 atspēlējas Serbija, kas savā laukumā ar 90:86 (20:30, 14:27, 25:13, 31:16) uzvarēja Šveici. Serbu izglābšanos no zaudējuma sekmēja Dušans Rističs un Stefans Miljenovičs. Rističs ar 24 punktiem bija rezultatīvākais mājinieku rindās, bet Miljenovičs maču noslēdza ar 23 punktiem, deviņām rezultatīvām piespēlēm un astoņām bumbām zem groziem, iekrājot efektivitātes koeficientu 32.
Šveices izlasē ar 19 punktiem izcēlās Aleksandrs Šumahers, kamēr pie 15 punktiem tika Selims Fofana.
Otrā C grupas spēlē Eiropas vicečempione Turcija mājās ar 93:71 (29:20, 17:25, 21:13, 26:13) guva panākumu pār Bosniju un Hercegovinu. Mājinieku labā 20 punktus guva Tariks Biberovičs, un 18 punktus pievienoja Šehmuss Hazers, bet starp viesiem rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Amars Alibegovičs.
Pasaules kausa finālturnīrs no 2027. gada 27. augusta līdz 12. septembrim notiks Katarā. Finālturnīram jau ir kvalificējusies Katara, kas tomēr piedalīsies kvalifikācijas turnīrā. Eiropas komandas cīnīsies par 12 vietām finālturnīrā, Āzijas un Okeānijas komandas - par septiņām vietām, Āfrikas komandas - par piecām un Amerikas vienības - par septiņām vietām.