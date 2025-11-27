Sigulda uzņem Pasaules kausu skeletonā decembrī: atceltais posms no Insbrukas pārcelts uz Latviju
Šonedēļ Insbrukā atceltais Pasaules kausa posms skeletonā pārcelts uz Siguldu un tiks aizvadīts decembrī, ceturtdien paziņoja Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF).
Jau ziņots, ka piektdien Insbrukā plānotais Pasaules kausa posms tika atcelts slikti sagatavotas trases dēļ.
IBSF vēsta, ka šis posms tiks izvadīts Siguldā 20. un 21. decembrī. Pirmajā sacensību dienā paredzēts sacensties skeletonistiem, bet otrajā dienā startēs skeletonistes, bet jaukto komandu sacensības, kas arī bija paredzētas Insbrukā, pagaidām vēl nav noteikts sacensību datums.
Siguldas trasē skeletonisti sacentīsies arī 19. decembrī, aizvadot Pasaules kausa posmu, kas jau iepriekš bija iekļauts kalendārā.
Pagājušajā nedēļas nogalē Kortīnā tika aizvadīts Pasaules kausa skeletonā pirmais posms.
Vīriešu sacensībās Emīls Indriksons debijā Pasaules kausos iekļuva otrajā braucienā un izcīnīja 23. vietu, un Dāvis Valdovskis nekvalificējās otrajam braucienam, ierindojoties 31. vietā, sieviešu konkurencē Dārta Neimane izcīnīja 22. vietu, bet Marta Andžāne ieņēma 27. vietu, bet jauktajā stafetē Indriksons un Neimane izcīnīja astoto vietu.
Šajā nedēļas nogalē Insbrukā paredzēts arī Pasaules kausa posms bobslejā.