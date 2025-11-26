Rūta un Kaspars Dvinski turpinās vadīt Trīs Zvaigžņu balvu
Labas lietas jāturpina spodrināt. Latvijas Olimpiskā komiteja paziņo, ka arī šogad svinīgo ceremoniju vadīs skatītāju iemīļotais tandēms Rūta un Kaspars Dvinski. Viņu sirsnīgā sadarbība, dabiskā ķīmija un spēja savienot sportisko profesionalitāti ar ģimeniskām vērtībām ļāva pagājušajā gadā radīt īpašu, pacilājošu atmosfēru. Kaspars kā sporta eksperts, kurš ikdienā dzīvo šajā vidē - seko līdzi, intervē un lasa ziņas par spilgtākajiem notikumiem sportā un Rūta, kā raidījumu un pasākumu vadītāja, kura lieliski izprot, kā ieinteresēt tos, kuri dien dienā nedzīvo sportā.
Balsojums par nominantiem 10 nominācijās turpināsies tikai šodien. Visi, kuri vēlas izteikt viedokli, to var izdarīt vietnē triszvaigznubalva.lv, kur balsot vienu pēdējo reizi, izvēloties vienu, vairākas vai visas nominācijas. Lai piedalītos, nepieciešama autorizācija ar Latvijā reģistrētu tālruņa numuru.
“Sports turpina būt mana ikdienas sastāvdaļa — un iedvesma. Jau otro gadu mums uzticēts šis gods vadīts Trīs Zvaigžņu balvu un šoreiz to gaidu ar vēl lielāku satraukumu, jo šāds novērtējums atkārtoti ir liela atbildība. Šogad jau atkal bijuši daudz saviļņojoši sporta notikumi un prognozēt Trīs Zvaigžņu balvas laureātus ir grūti, tādēļ zinu, ka šis vakars būs pārsteigums gan pašiem sportistiem, gan mums - līdzjutējiem:” stāsta Rūta Dvinska.
Kaspars Dvinskis: “Mēs esam gatavi turpināt.. Sportā mēdz teikt, ka aizstāvēt čempionu titulu otro reizi pēc kārtas ir grūtākais, kas vien ir. Tāpēc ir milzīgs prieks, ka mums ar Rūtu otro gadu pēc kārtas ir uzticēts vadīt Trīs Zvaigžņu balvas pasniegšanas ceremoniju. Lai arī vieta un vadītāji paliek nemainīgi, domāju “deja vu” izjūta nevienam nepiezagsies. Ir jauns gads un jauni varoņi sportā, un arī Rīgas cirka arēna ir pārsteigumiem pilna, lai skatītāju pie TV ekrāniem iepriecinātu ar ko jaunu!” uzsver Kaspars Dvinskis.
Dvinsku tandēms savā darbā apvieno gan sportiskās, gan ģimeniskās vērtības. Abi kopā audzina trīs meitas, aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē un iedvesmo ar savu piemēru — kā sporta līdzjutēji, kā profesionāļi un kā ģimene, kas tic kopīgam spēkam.
Nominantus visās desmit kategorijās novembra sākumā izvirzīja sporta nozares profesionāļi — olimpisko un neolimpisko sporta veidu federāciju pārstāvji, ar sportu saistītas organizācijas, kā arī sporta žurnālisti. Pēc tam žūrijas sēdē tika apstiprināts to kandidātu saraksts, kuri kvalificējušies otrajai kārtai — tautas balsojumam.
Kopvērtējumā nomināciju uzvarētāji tiks noteikti, apvienojot četrus vērtēšanas blokus: tautas balsojuma rezultātus (30%), žūrijas vērtējumu (30%), akreditēto žurnālistu viedokli (30%) un 15 sportistu sniegtās atbildes (10%), kuri nav nominantu vidū un kurus izvirzījuši Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Paralimpiskā komiteja un Latvijas Sporta Federāciju padome.
Nomināciju kandidāti: Gada uzlecošā zvaigzne - Gustavs Auziņš (pludmales volejbols), Valdis Valters (basketbols), Estere Volfa (biatlons); Gada pašvaldība sportā - Cēsu novads, Madonas novads, Rīgas valstspilsēta, Siguldas novads, Valmieras novads; Gada sporta treneris - Jānis Gailītis (basketbols), Adrians Guļa (Riga FC, futbols), Gints Palameiks (vieglatlētika, šķēpmešana), Arnolds Strenga (para vieglatlētika), Agnese Rozīte (para iejāde); Gada paralimpiskā sportiste - Diāna Krūmiņa (para vieglatlētika), Ieva Melle (para loka šaušana), Alise Muižniece (para iejāde); Gada paralimpiskais sportists - Aigars Apinis (para vieglatlētika), Oļegs Garkuls-Gurevičs (ratiņpaukošana), Rihards Snikus (para iejāde); Gada sporta komanda/ profesionālais sporta klubs - Riga FC (futbols), Latvijas vīriešu florbola izlase, Latvijas sieviešu volejbola izlase; Gada sporta mazā komanda - Kristians Fokerots/ Gustavs Auziņš (pludmales volejbols), Mārtiņš Bots/ Roberts Plūme (kamaniņu sports), Tīna Laura Graudiņa/ Anastasija Samoilova (pludmales volejbols), Spīdveja izlase - Andžejs Ļebedevs, Daniils Kolodinskis un Jevgeņijs Kostigovs, Mārtiņš Pļaviņš/ Kristians Fokerots (pludmales volejbols); Gada sportists tehniskajos sporta veidos - Daniels un Bruno Lielbārži (motosports, motokross ekipāžām), Andžejs Ļebedevs (motosports, spīdvejs), Jānis Mārtiņš Reišulis (motokross), Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (autosports, rallijs), Nils Slakteris (ūdens motosports); Gada sportiste - Baiba Bendika (biatlons), Kitija Laksa (basketbols), Marta Kamēlija Levinska (volejbols), Jeļena Ostapenko (teniss), Anete Sietiņa (vieglatlētika, šķēpmešana); Gada sportists - Uvis Jānis Balinskis (hokejs), Kristians Fokerots (pludmales volejbols), Valters Kreišs (vieglatlētika, kārtslēkšana), Kristaps Porziņģis (basketbols), Toms Skujiņš (šosejas riteņbraukšana).
Trīs Zvaigžņu balvu organizē Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. Pasākumu atbalsta Rimi Olimpiskais centrs, Moller Auto, kā arī informatīvie atbalstītāji izdevniecība Rīgas Viļņi, TV3 grupa un Visual Media.