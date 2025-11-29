Seska ekipāža Saūda Arābijas rallijā divreiz pārdur riepu un nokrīt uz devīto vietu
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci sestdien Saūda Arābijā pasaules rallija čempionāta (WRC) 14. posma 16. ātrumposmā divreiz pārdūra riepu un posma vērtējumā atkāpās uz devīto vietu.
33,28 kilometrus garajā ātrumposmā Seska ekipāža ("M-Sport Ford") pirmoreiz riepu sadūra neilgi pēc ātrumposma sākuma, bet vēlāk riepa bija jāmaina vēlreiz, ātrumposma uzvarētājam francūzim Sebastjēnam Ožjē ("Toyota Gazoo") zaudējot septiņas minūtes un 43,4 sekundes.
"Divreiz pārdūrām riepu, un arī motors nestrādā, kā nākas," pēc ātrumposma finiša rallija translācijā televīzijas kanālā "Go3 Sport 2" teica Sesks.
Otro ātrāko laiku ātrumposmā sasniedza beļģis Tjerī Nevils ("Hyundai"), kurš Ožjē zaudēja 2,6 sekundes, bet trešo - soma Sami Pajari ("Toyota Gazoo") pilotētā ekipāža, francūzim piekāpjoties 6,3 sekundes.
Ātrumposmā riepas maiņu piedzīvoja arī "Toyota" komandas pārstāvis soms Kalle Rovanpere, bet avarēja trešo vietu pēc 15. ātrumposma ieņēmušais japānis Takamoto Kacuta ("Toyota Gazoo").
Pēc 16 ātrumposmiem Sesks Nevilam zaudē septiņas minūtes un 42,8 sekundes un ieņem devīto vietu.
Otrais minūti un 10,9 sekundes aiz Nevila ir Ožjē, bet trešo vietu ieņem francūzis Adrjēns Furmo ("Hyundai"), no Ožjē atpaliekot minūti un 29,9 sekundes.
Čempiona titula pretendenti ir Ožjē un viņa komandas biedrs Elfins Evanss no Lielbritānijas, kurš pēc 16. ātrumposma ir sestais.
Pēdējais rallija ātrumposms sestdien sāksies plkst. 12.15.
Trešdien pirmajā ātrumposmā Seska ekipāža ieņēma trešo vietu, ceturtdien uzvarēja trīs ātrumposmos, pēc otrā ātrumposma pirmo reizi vēsturē kļūstot par WRC posma līderi. Ceturtajā ātrumposmā Latvijas ekipāža pirmajā sekcijā iebrauca sānceļā, kā dēļ zaudēja apmēram sešas sekundes, bet sestajā ātrumposmā pēc pārsistas labās aizmugurējās riepas ieņēma devīto vietu, pēc otrās sacensību dienas kopvērtējumā atkāpjoties uz trešo vietu.
Piektdien latvieši ātrumposmos vispirms ieņēma trešo vietu, trīsreiz finišēja otrie un uzvarēja 13. ātrumposmā. 14. ātrumposmā Latvijas ekipāžai plīsa riepa, un Seska pilotēta ekipāža posma vērtējumā atkāpās uz otro vietu, Furmo, kurš arī 14. ātrumposmu pabeidza ar cauru riepu, zaudējot 2,4 sekundes. Tomēr pēc Francijas ekipāžai piemērota vienas minūtes soda par priekšlaicīgu ierašanos tehniskajā zonā Seska ekipāža atguva līderpozīcijas, pēc 14 ātrumposmiem par 3,4 sekundēm apsteidzot pasaules čempionu beļģi Tjerī Nevilu ("Hyundai").
Četru dienu garumā rallija ekipāžas veic 17 ātrumposmus 319,44 kilometru garumā. Dalību Saūda Arābijas rallijā apstiprināja 41 ekipāža, no kurām 12 startē ar vadošās klases "Rally1" automašīnām.
Seska ekipāža, kas šajā WRC sezonā startē ar "M-Sport Ford" komandas sagatavoto "Ford Puma Rally1" auto, šosezon piedalās savā septītajā posmā. Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15. vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā.
Jūnija vidū Latvijas ekipāža Polijā izcīnīja uzvaru Eiropas rallija čempionāta (ERC) ceturtajā posmā.
Pēc 13 WRC posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 272 punktiem ieņēma britu pilots Elfins Evanss, Francijas pilots Sebastjēns Ožjē bija sakrājis 269, soms Kalle Rovanpere - 248, bet igaunis Ots Tenaks - 213 punktus.
Seskam sešos posmos izcīnītie 16 punkti ļāva ieņemt 12. vietu.
Seska ekipāža iepriekšējā sezonā debitēja WRC, startējot trīs posmos. Polijas rallijā latvieši bija piektie, jūlijā pirmajā WRC posmā Latvijā - septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā, bet Čīles rallijā pēc avārijas sacensības tika turpinātas treniņa nolūkos.
2025. gada WRC sezonā ir 14 posmi.
Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva beļģis Tjerī Nevils.