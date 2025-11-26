Latvijas fitnesa daiļava Letīcija Belova pasaules čempionātā Spānija
Latvijas fitnesa daiļavām spoži panākumi pasaules čempionātā
No 13. līdz 17. novembrim Spānijas pilsētā Santa Susannā norisinājās IFBB Pasaules čempionāts fitnesā un bodibildingā, kurā piedalījās vairāk nekā tūkstotis spēcīgāko sportistu no pieciem kontinentiem. Sacensības četru dienu garumā aptvēra dažādas vecuma grupas un vairāk nekā 15 fitnesa sporta disciplīnas.
Latviju čempionātā pārstāvēja piecas Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas sportistes kā arī federācijas prezidente Kristīne Vederņikova, viceprezidents Vladimirs Belovs un starptautiskās kategorijas tiesnese Jekaterina Vavra.
Visas sporta disciplīnas bija kupli pārstāvētas, katrā piedaloties vidēji no 20 līdz 40 dalībniekiem. Esam gandarīti, ka Latvijas sportistes tik sīvā konkurencē spēja izcīnīt medaļas un visas iekļūt pusfinālā.
Kategorijas “Wellness Masters” pārstāve Oksana Konošonoka uzrādīja izcilu rezultātu, izcīnot bronzas medaļu, kas ir viņas augstākais sasniegums karjerā. Oksana starptautiskajā arēnā demonstrēja pārliecinošu un profesionāli noslīpētu prezentāciju, un izcēlās ar lielisku ķermeņa formu un proporciju līdzsvaru.
Ļoti spēcīgā konkurencē 16 gadus vecā rīdziniece Letīcija Belova izcīnīja divas bronzas medaļas, spoži startējot “Artistic Fitness” disciplīnā. Viņa pārliecinoši ierindojās starp pasaules labākajām sportistēm, izcīnot trešo vietu gan junioru, gan pieaugušo grupās.
Papildus tam Letīcija startēja arī “Fit Model” kategorijā, sasniedzot ceturto vietu absolūtajā junioru kategorijā un sesto vietu pieaugušo auguma kategorijā virs 168 centimetriem. Šie augstie rezultāti apliecina sportistes daudzpusību un spēju konkurēt dažādās fitnesa disciplīnās.
Latvijas izlases sportiste Elizabete Majorkova sasniedza 12. vietu kategorijā “Fit Model –160cm”. Savukārt komandas debitantes Ilāna Grīnberga izcīnīja 13. vietu kategorijā “Bikini Masters” un Dace Bertāne ieguva 16. vietu kategorijā “Wellness”.