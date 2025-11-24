Sievietēm skats uz nākotni? Zināms Latvijas biatlona izlases sastāvs Pasaules kausa pirmajiem posmiem
2025./2026. gada sezonas pirmajos trīs Pasaules kausa posmos Latviju pārstāvēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Elza Bleidele, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls un Aleksandrs Patrijuks, pavēstīja Latvijas Biatlona federācijas (LBF) prezidents Kaspars Sakniņš.
Pēc iekšējās atlases, kas beidzās pagājušajā nedēļā, trīs vietas Pasaules kausa posmos ieņems Bendika, Volfa un Bleidele sieviešu izlasē, kā arī Rastorgujevs, Birkentāls un Patrijuks vīriešu komandā, stafetēs piesaistot Sanitu Buliņu un Edgaru Misi, kuri atlikušajā laikā līdz jaunajam gadam startēs Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) kausā, apstiprināja Sakniņš.
Sakniņš apstiprināja, ka Rihards Lozbers, kurš nedēļas nogalē Itālijas trasē Martello no konkurentiem neapsteidza vien Birkentālu un Rastorgujevu, kurš šajās sacensībās nestartēja, sezonu sāks IBU kausā.
"Vīriešu izlases treneris būs Kārlis Vanags, Agnese Caune būs trenere sieviešu izlasei, bet šaušanas treneris no šīs sezonas ir ukraiņu speciālists Vasils Mukšins," saka LBF prezidents. "Uz IBU kausiem ar komandu došos es un Gints Lūsis, bet junioru izlasi trenēs Ieva Cederštrēma un Pjotrs Sardiko." Savukārt IBU kausā bez Lozbera startēs arī Daniels Kodaļovs un Mise, bet sievietēm - Sanita un Sandra Buliņas un Annija Keita Sabule.
"Par dalībniekiem Pasaules kausa posmos pēc jaunā gada un Latvijas biatlonistiem, kuri brauks uz olimpiskajām spēlēm, tiks lemts pēc trešā Pasaules kausa posma, kas 21. decembrī beigsies Francijas trasē Ansī," skaidro Sakniņš. Viņš pieļauj iespēju, ka jaunajā gadā kāds no tiem, kuri būs kvalificējušies Turīnas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajām spēlēm, lai labāk sagatavotos četrgades svarīgākajām sacensībām, izlems kādā no Pasaules kausa posmiem nestartēt, un tad šajās sacensībās varēs startēt arī kāds no IBU kausa dalībniekiem.
Olimpiskajās spēlēs Latvija būs pārstāvēta ar četriem biatlonistiem un četrām biatlonistēm. Pasaules kausa sacensībās šosezon būs deviņi posmi. Pirmais no tiem no 29. novembra līdz 7. decembrim notiks Zviedrijas pilsētā Esterzundā, decembra vidū biatlonisti sacentīsies Hohfilcenē Austrijā, bet pēc nedēļas - Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.